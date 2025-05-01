Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов
Писатель Захар Прилепин намерен написать книгу с историями о событиях в период 2014-2025 годов. Об этом литератор рассказал в интервью сайту aif.ru.
«Есть ряд историй, связанных с моими друзьями, командирами, [первым главой Донецкой Народной Республики] Александром Захарченко и другими моими товарищами», - отметил Прилепин.
Он указал, что чувствует долг перед товарищами и должен «замолвить о них слово». Прилепин нацелен на описание «ключевых, типологических ситуаций», он планирует описать характер человека, который вышел из «либерально-буржуазного морока», вернулся в «мир русских героев, русского мифа» и стал жить там.
Писатель уже создал план будущей книги, когда у него появится время, он напишет эту работу за «месяц-два».
Ранее Захар Прилепин предложил открыть постоянную литературную мастерскую в Пермском крае, пишет Ura.ru.
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