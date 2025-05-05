Внук Шолохова объяснил, надо ли защищать «Войну и мир» от Андреасяна
Тотальная цензура в кино не нужна и бессмысленна, сказал в эфире НСН Александр Шолохов, выступив против эпатажа под видом новых прочтений классики.
Государство может «защищать» великие произведения от скандальных экранизаций только, если эти фильмы снимаются на государственные деньги, объяснил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что осенью начнутся съемки фильма по роману Льва Толстого «Война и мир», а сейчас проводятся пробы на исполнителей главных ролей. При этом жена скандального режиссера, актриса Лиза Моряк заверила, что не будет играть Наташу Ростову.
«Если государство это финансирует, оно вправе запросить и качество, и содержательную часть, и соответствие замыслам, которые вкладывал великий автор. В случае полного несоответствия постановки заявленным целям и прочтению, государство имеет право и должно вступаться за своих великих. Если же это инициатива режиссера, и он за свои средства будет это осуществлять, судьей будет зритель. Индивидуальное творчество контролировать невозможно, да и бессмысленно. Иначе мы просто скатимся к какой-то такой тотальной цензуре, а это неправильно. Другое дело, если там будут усмотрены какие-то моменты, которые регулируются законодательно, речь идет о нападках на страну, на национальную культуру и так далее, но там можно другие методы использовать», - сказал депутат.
При этом он выступил против «эпатажных» экранизаций классики.
«Я за то, чтобы великие произведения экранизировались, ставились на сценах театров, иллюстрировались и всеми другими доступными способами возвращались в нашу повседневную жизнь с помощью сегодняшних творцов. Но я категорически против тех ситуаций, когда под видом нового прочтения появляются какие-то эпатажные постановки. Мы имеем целый ряд примеров, как того же Шекспира ставят совершенно непонятным образом. Эпатаж в творчестве должен присутствовать, но не в тех формах, когда он заменяет собой талант», - подчеркнул собеседник НСН.
Помимо Андреасяна «Войну и мир» экранизирует и режиссер Сергей Урсуляк. По мнению Шолохова, репутация режиссеров не будет здесь главным критерием для зрителей.
«Я уверен, что сыграет не репутация режиссера, а талант. Если уж говорить об этой паре, то Сергей Владимирович, безусловно, ничем себя не скомпрометировал, ни одной своей работой. Более того, его экранизации, в том числе "Тихого Дона"», - это реально новое прочтение», - пояснил внук автора романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
Режиссер Сарик Андреасян ранее заявил, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского, «потому что Тарковский — это ужасно». СМИ на этой фоне поспешили сообщить, что, что «ненавидящий Тарковского» Андреасян получил от государства на свои фильмы 590 млн рублей за 10 лет. При этом сам режиссер фильма «Онегин» заверил, что «около восьми лет» не получает деньги от государства, отвергающего все его проекты, отмечает «Радиоточка НСН».
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