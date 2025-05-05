Государство может «защищать» великие произведения от скандальных экранизаций только, если эти фильмы снимаются на государственные деньги, объяснил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что осенью начнутся съемки фильма по роману Льва Толстого «Война и мир», а сейчас проводятся пробы на исполнителей главных ролей. При этом жена скандального режиссера, актриса Лиза Моряк заверила, что не будет играть Наташу Ростову.