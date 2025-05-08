Медведев объяснил, почему «Гарри Поттер» не актуален для российских детей

Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что серия книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере не имеет связи с жизнью российских детей. Об этом он рассказал на встрече с писателями и поэтами, работающими над произведениями, посвященными СВО.

Медведев отметил, что не осуждает произведения иностранных авторов, признавая их возможное литературное качество, но подчеркнул, что они не отражают ни российскую реальность, ни будущее страны.

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По его словам, в обычное время развлекательная литература может быть более популярной, но в нынешних условиях дети будут выбирать книги, которые связаны с актуальными событиями.

Также политик напомнил о важности поддержки и развития детской литературы в России, чтобы она соответствовала национальным интересам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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