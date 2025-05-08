Медведев объяснил, почему «Гарри Поттер» не актуален для российских детей
Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что серия книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере не имеет связи с жизнью российских детей. Об этом он рассказал на встрече с писателями и поэтами, работающими над произведениями, посвященными СВО.
Медведев отметил, что не осуждает произведения иностранных авторов, признавая их возможное литературное качество, но подчеркнул, что они не отражают ни российскую реальность, ни будущее страны.
По его словам, в обычное время развлекательная литература может быть более популярной, но в нынешних условиях дети будут выбирать книги, которые связаны с актуальными событиями.
Также политик напомнил о важности поддержки и развития детской литературы в России, чтобы она соответствовала национальным интересам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru