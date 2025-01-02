«Шерлок, Гром и клюква»: Затмят ли «Слово пацана» главные сериалы 2025 года

ГРОМ И НОВЫЕ «ЛИХИЕ»: КТО ЗАТМИТ «СЛОВО ПАЦАНА»?

Сериал «Слово пацана», вышедший на экраны в декабре 2023-го, произвел фурор, с которым не сравнился ни один сериал 2024-го. При этом самыми хайповыми из них стали «Преступление и наказание», «Комбинация» и «Последний богатырь. Наследие». Евгений Баженов не увидел в этих работах «пацанской эпохальности».

«В 2024 году не было ничего настолько эпохального, масштабного и резонансного, как «Слово пацана». Как ни крути, видимо этот сериал встанет в один ряд с «Бригадой» или «Бумером», потому что о нем говорили не только в России, но и в соседних странах, да и в целом в мире обсуждали, что удивительно. В этом году даже близко такого не было, при этом из каждого утюга звучала реклама «Преступления и наказания». Его было настолько много, что я даже решил обзор сделать. Это один из самых худших проектов, который я когда-либо видел, просто отвратительный, ужаснейший сериал. При этом мне очень понравилась «Трасса», отличный сериал, смотрел его с большим интересом: что актеры, что съемка, что история. Ну а из западных сериалов, конечно, отмечу «Сёгун». Тут я ничего не могу добавить к валу положительной критики. Весь хайп, который у сериала есть, - он того заслуживает. Понятно, почему он такой популярный, почему столько наград и он настолько обласкан», - сказал блогер.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», анонсируя новый сезон, рассказал о сериале «Майор Гром», фэнтези «Этерна» по книгам Веры Камши, третьем сезоне «Метода», новых «Беспринципных», а также презентовал «Фурию», основанную на комиксах Bubble, и продолжении «Кибердеревни». BadComedian, снимавшийся в фильме «Майор Гром: Игра», отметил, что ему будет интересен его сериальный вариант.

«Я бы посмотрел сериал по "Майору Грому", потому что в формате фильмов ситуация не очень хорошая, там авторам явно не хватает хронометража. В формате фильма меня не очень устраивает ни первый "Майор Гром", ни второй, а вот в формате сериала это может получиться лучше. Можно будет не только в режиме 24 на 7 показывать бесконечные драки и миллион персонажей, но и раскрыть персонажей. Я уверен даже, что будет лучше», - пояснил он.

Онлайн-кинотеатр Start назвал в числе главных проектов 2025 года сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым и Никитой Ефремовым, третий сезон комедии «Два холма», а также продолжение «Лихих» Юрия Быкова, которых уже сравнивают с «Бригадой».