«Шерлок, Гром и клюква»: Затмят ли «Слово пацана» главные сериалы 2025 года
Сериальная версия «Майора Грома» будет лучше фильмов, а «Лихим» не суждено стать новой «Бригадой», сказал в эфире НСН BadComedian. А Александр Шпагин рекомендовал картины с участием Крыжовникова, Прилучного и Кологривого.
В 2025 году любителей российских сериалов ждет встреча с «Майором Громом», «Этерной» и «Министерством всего хорошего» (на фото), экранизации «Трех сестер» от Александра Цыпкина и «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова, а также продолжение «Лихих», «Метода» и «Почки».
Блогер и кинокритики Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН оценил российские новинки, а также указал на самые интересные западные сериалы, а кинокритик Александр Шпагин назвал имена актеров, на которых стоит обратить внимание.
ГРОМ И НОВЫЕ «ЛИХИЕ»: КТО ЗАТМИТ «СЛОВО ПАЦАНА»?
Сериал «Слово пацана», вышедший на экраны в декабре 2023-го, произвел фурор, с которым не сравнился ни один сериал 2024-го. При этом самыми хайповыми из них стали «Преступление и наказание», «Комбинация» и «Последний богатырь. Наследие». Евгений Баженов не увидел в этих работах «пацанской эпохальности».
«В 2024 году не было ничего настолько эпохального, масштабного и резонансного, как «Слово пацана». Как ни крути, видимо этот сериал встанет в один ряд с «Бригадой» или «Бумером», потому что о нем говорили не только в России, но и в соседних странах, да и в целом в мире обсуждали, что удивительно. В этом году даже близко такого не было, при этом из каждого утюга звучала реклама «Преступления и наказания». Его было настолько много, что я даже решил обзор сделать. Это один из самых худших проектов, который я когда-либо видел, просто отвратительный, ужаснейший сериал. При этом мне очень понравилась «Трасса», отличный сериал, смотрел его с большим интересом: что актеры, что съемка, что история. Ну а из западных сериалов, конечно, отмечу «Сёгун». Тут я ничего не могу добавить к валу положительной критики. Весь хайп, который у сериала есть, - он того заслуживает. Понятно, почему он такой популярный, почему столько наград и он настолько обласкан», - сказал блогер.
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», анонсируя новый сезон, рассказал о сериале «Майор Гром», фэнтези «Этерна» по книгам Веры Камши, третьем сезоне «Метода», новых «Беспринципных», а также презентовал «Фурию», основанную на комиксах Bubble, и продолжении «Кибердеревни». BadComedian, снимавшийся в фильме «Майор Гром: Игра», отметил, что ему будет интересен его сериальный вариант.
«Я бы посмотрел сериал по "Майору Грому", потому что в формате фильмов ситуация не очень хорошая, там авторам явно не хватает хронометража. В формате фильма меня не очень устраивает ни первый "Майор Гром", ни второй, а вот в формате сериала это может получиться лучше. Можно будет не только в режиме 24 на 7 показывать бесконечные драки и миллион персонажей, но и раскрыть персонажей. Я уверен даже, что будет лучше», - пояснил он.
Онлайн-кинотеатр Start назвал в числе главных проектов 2025 года сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым и Никитой Ефремовым, третий сезон комедии «Два холма», а также продолжение «Лихих» Юрия Быкова, которых уже сравнивают с «Бригадой».
«Лихих» надо посмотреть обязательно, я как фанат Быкова должен это сделать. При этом есть спойлеры, что все хорошо закончится, от этого уже как-то неловко. К сожалению, «Лихие» я еще смотреть не начал, потому что, как я понимаю, он только в следующем году выйдет полноценно, а я не хочу обрывать просмотр, остаться без концовки сериала и ждать ее несколько месяцев. Как бы я хорошо ни относился к Быхову, у сериала нет большой отдачи. Среди моих знакомых никто не говорил про этот сериал. С октября вышло 8 эпизодов, всего 16 эпизодов, то есть за три месяца вышло полсериала. А полностью он выйдет еще через три месяца. При такой схеме распространения не думаю, что есть шанс не то что на сравнение со «Словом пацана», а даже на какое-то минимальное обсуждение. Это невозможно, когда сериал полгода выходит, причем, скорее всего, серии все-таки связаны друг с другом. Это не «Черное зеркало», где отдельные новеллы. Это очень плохое решение прокатчика», - подчеркнул BadComedian.
ОТ КРЫЖОВНИКОВА ДО ПРИЛУЧНОГО
Онлайн-кинотеатр KION анонсировал выход в 2025 году выход сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, комедии «Виноград» с Павлом Прилучным, новый сезон «Почки» с Любовью Аксеновой и экранизацию «Трех сестер» по сценарию Александра Цыпкина.
Okko начнет 2025-й год с премьеры сериала «Министерство всего хорошего», о котором рассказывал «Культурному гиду НСН» его сценарист Александр Цыпкин. Premier назвал самым ожидаемым сериалом года «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым и Антоном Васильевым. Ну а Wink анонсировал сериал Жоры Крыжовникова по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» с участием Ивана Янковского.
«"Москва слезам не верит" Крыжовникова? Это страшные слова вы говорите, я даже не знаю, что сказать на это. С одной стороны, Жора Крыжовников снял "Слово пацана", но при этом он снял нелюбимое мною "Горько". При мыслях о том, что это будет ремейк, я напрягаюсь», - сказал Баженов.
Со своей стороны, кинокритик Александр Шпагин предположил в беседе с НСН, что сериал «Москва слеза не верит» будет популярен.
«Крыжовников - режиссер хороший и мозги у него хорошие. Наверное, у него какая-то своя концепция будет, тем более не будем забывать, что "Москва слезам не верит" тоже переделка, потому что сценарий был совсем другой. Он был с ироническим подколом, его смысл был: сколько советскую бабу должностями не корми, она только о мужике и думает. Крыжовников – это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу "чего изволите". Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного», - пояснил Шпагин.
Вместе с тем он назвал актеров, на творчество которых стоит обратить внимание.
«Павел Прилучный превращается в великого артиста. Его роль в фильме «Мужское слово» - просто выдающаяся актерская работа. Меня также потряс фильм «Слон», где крупный план Прилучного полтора часа, и ты не можешь оторвать глаз от экрана. То, как это сыграно, - это фантастика, просто чудо какое-то. Меня впечатлило, как Никита Кологривый сыграл Шишинина в сериале «Комбинация». Этот герой был такой борзый и провинциальный, и это все есть в Кологривом, он это нащупал, начиная со «Слова пацана». Безусловно, он актер, который держит центр и стержень картины, особенно, когда играет именно таких провинциально-шальных ребят. При этом 2024-й года открыл для меня Антона Васильева совершенно однозначно. Раньше я видел, что есть актер, похожий на Цыганова, но на него особо внимания не обращал, но вдруг выяснилось, что этот актер может быть еще лучше, чем Цыганов», - восхитился кинокритик.
ШЕРЛОК, КЛЮКВА И «ЧУЖОЙ»: ЧЕМ ОТВЕТИТ ЗАПАД
В числе главных зарубежных новинок 2025 года эксперты называют сериал «Рыцари семи королевств», являющийся приквелом «Игры Престолов», «Молодой Шерлок» Гая Ричи, сериал «Чужой: Земля», продюсером которого выступил Ридли Скотт, а также драму «Черный кролик» с Джудом Лоу.
Кроме того выйдут новые сезоны сериалов «Уэнсдей», «Белый лотос», «Миротворец», «Разделение», «Очень странные дела», «Черное зеркало», «Шершни» и «Медведь».
Евгений Баженов отметил, что больше всего ждет премьеру второго сезона антиутопии Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках офиса, забывающих, что с ними происходило.
«Я невероятно сильно жду «Разделения», просто не знаю, насколько сильно я жду этот сериал. «Чужой» с интересом посмотрю, потому что полнометражный фильм, который можно называть «перезапуском», мне понравился. Кроме того, я жду «Миротворец» и сериал «Бегущий по лезвию 2099», если он выйдет в 2025 году. Фанатом сериала «Очень странные дела» я стал с первого сезона, потом второй появился, а после этого туда начали пихать что-то совсем странное - действительно странные дела. И очень много клюквенных ноток, просто клюква на клюкве. Насколько я знаю, фанаты тоже уже подостыли к франшизе, да и я сам не очень жду продолжение. «Уэнсдей» я не жду, я не небольшой фанат всего этого. Первый сезон «Шершней» мне не понравился, а «Черное зеркало» испортили продолжениями. При этом интересно будет посмотреть третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Первый сезон был замечательный, второй тоже неплохой», - заключил собеседник НСН.
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