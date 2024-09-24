«Концепция Крыжовникова»: Сериалу «Москва слезам не верит» прочат успех

Сериал по мотивам фильма «Москва слеза не верит» будет популярен, а главную роль в нем мог бы сыграть Евгений Цыганов или кто-то из братьев Добронравовых, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.

Ранее стало известно, что в России начались съемки сериала по легендарному советскому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Режиссеры картины - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который выступит также в качестве щоураннера и одного из авторов сценария. Имена актеров пока не раскрывают.