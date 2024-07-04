«Неверная дата старта»: Кинотеатры объяснили низкие сборы «Майора Грома»

Картина «Майор Гром: Игра» могла собрать больше, если бы вышла в любое другое время, а не в конце мая, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН. При этом он отметил, что кинотеатры не могут простаивать летом, а на «Грома» делались большие ставки из-за высокого уровня фильма.

Российский блокбастер «Майор Гром: Игра» собрал в прокате с 23 мая всего 530 млн рублей, свидетельствуют данные портала ЕАИС. Ранее Воронков говорил НСН, что кинотеатры ожидали от фильма 400 млн только на старте, а также два миллиарда рублей по итогам проката.

«Фильм собрал половину от своего потенциала. Назвать это провалом нельзя, так как первая часть собрала меньше. Да, кинотеатры и продюсеры делали более высокие ставки на этот фильм, но сказать, что фильм категорически не удался, я не могу. По качеству картинки и материала это довольно высокий уровень, что приятно осознавать. Очень жаль, что так вышло, явных минусов у картины я назвать не могу, придраться не к чему. Я думаю, что со стороны продюсеров все было сделано на максимум», - отметил он.

По его словам, фильм вышел в период экзаменов, а также накануне лета, которое всегда менее выгодно для выхода картин.

«Не думаю, что сейчас можно объяснить, почему фильм собрал меньше. Можно ссылаться на дату старта, потому что вышел фильм 24 мая, это как раз начало экзаменационных периодов. А основная целевая аудитория фильма – школьники и студенты. Идеальная дата – 1 января, но тогда отрасль умрет, мы специально просим продюсеров раскидывать фильмы на весь год. Мы пытаемся возвращать круглогодичное посещение кинотеатров. Если бы фильм стоял в марте, возможно, он бы подвинул другие картины и принес бы больше. Но от кинотеатров большое спасибо тем продюсерам, которые готовы входить в конце весны и летом», - объяснил он.

Также Воронков указал на длительность фильма, которая значительно превышает «идеальный» хронометраж.

«Еще страшная жара в начале лета пошла. Возможно, немного не смогли докрутить по рекламе. Хотя в этот раз контент пошел в интернет, что должно было привлечь как раз целевую аудиторию. Потому что реклама прошлой части транслировалась на телевидении, где молодежь не самая целевая аудитория. Еще длительность фильма два с половиной часа, зрителю в таком случае нужно на поход в кино пять часов с дорогой и прочее. Мы считаем, что идеальный хронометраж – это полтора часа», - заключил собеседник НСН.

Супергеройский фильм «Майор Гром: Игра» не понравился молодежи и потерял все шансы собрать в прокате миллиард рублей, заявил ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев «Радиоточке НСН».

