Бастрыкин поручил проверить смерть женщины из-за нехватки денег на лекарства
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти жительницы Волгограда, сообщают «Известия».
По предварительным данным, женщина не смогла купить необходимые лекарства из-за длительной невыплаты заработной платы. В результате у нее не оказалось средств на приобретение необходимых медикаментов, и она скончалась.
Сведения о возможном нарушении прав женщины стали основанием для организации проверки региональным управлением СК.
Ранее в кодексе православного предпринимателя назвали задержку зарплаты тяжким грехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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