«Депп, диджеинг и захват Патриков»: Александр Цыпкин о музыке и новой киновселенной

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Известный писатель Александр Цыпкин в интервью НСН рассказал о своих новых кинопроектах, фестивале «БеспринцЫпные чтения» и раскрыл музыкальный секрет.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты последних июльских выходных.

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В их числе День рождения «Нейромонаха Феофана», который отец древнерусского драма отметит на сцене (27 июля, клуб «Base»), московский «Летник» Светланы Сургановой на корабле (26 июля), а также двойной концерт «Мураками» на крышах двух столиц, приуроченный к 20-летию группы (27 июля – Gipsy, 28 июля – Roof Place)

Московских фанатов также порадуют «СерьГа» (25 июля, «16 тонн») и Диана Арбенина (28 июля, «Коломенское»). Гарик Сукачев и The Hatters выступят в Судаке, «7Б» - под Норильском, а КняZz - в Челябинске.

Ну а Александр Цыпкин рассказал НСН об альтернативе супергруппе Джонни Деппа Hollywood Vampires и отношении к музыкальному творчеству актеров.

«Замечательно, что у наших актеров появляются свои собственные группы. Я слушал и музыку Гоши Куценко, и Юли Пересильд, мне очень понравилось, с удовольствием буду ходить дальше. Не думаю, что у меня будет своя супергруппа, как у Джонни Деппа, я не умею играть на музыкальных инструментах, но мне очень нравится заниматься диджеингом. С этим я связываю определенные надежды, потому что деятельность надо менять, иначе происходит некий застой и это всегда ведет к потере творческого потенциала. Так что здорово, когда одаренные люди проявляют себя в разных областях», - сказал Цыпкин.

