«Депп, диджеинг и захват Патриков»: Александр Цыпкин о музыке и новой киновселенной
Александр Цыпкин сказал в эфире НСН, что может стать диджеем, похвалил рок-группы Куценко и Пересильд, раскрыл тайны «Министерства всего хорошего» и пообещал фанатам Булгакова не «забирать» Патриаршие пруды.
Музыка: Депп, диджей и Феофан
Известный писатель Александр Цыпкин в интервью НСН рассказал о своих новых кинопроектах, фестивале «БеспринцЫпные чтения» и раскрыл музыкальный секрет.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты последних июльских выходных.
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В их числе День рождения «Нейромонаха Феофана», который отец древнерусского драма отметит на сцене (27 июля, клуб «Base»), московский «Летник» Светланы Сургановой на корабле (26 июля), а также двойной концерт «Мураками» на крышах двух столиц, приуроченный к 20-летию группы (27 июля – Gipsy, 28 июля – Roof Place)
Московских фанатов также порадуют «СерьГа» (25 июля, «16 тонн») и Диана Арбенина (28 июля, «Коломенское»). Гарик Сукачев и The Hatters выступят в Судаке, «7Б» - под Норильском, а КняZz - в Челябинске.
Ну а Александр Цыпкин рассказал НСН об альтернативе супергруппе Джонни Деппа Hollywood Vampires и отношении к музыкальному творчеству актеров.
«Замечательно, что у наших актеров появляются свои собственные группы. Я слушал и музыку Гоши Куценко, и Юли Пересильд, мне очень понравилось, с удовольствием буду ходить дальше. Не думаю, что у меня будет своя супергруппа, как у Джонни Деппа, я не умею играть на музыкальных инструментах, но мне очень нравится заниматься диджеингом. С этим я связываю определенные надежды, потому что деятельность надо менять, иначе происходит некий застой и это всегда ведет к потере творческого потенциала. Так что здорово, когда одаренные люди проявляют себя в разных областях», - сказал Цыпкин.
Театр и литература: «БеспринцЫпные» и «Красный факел»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Опасные связи» в Театре им. Моссовета и «Двое на качелях» в «Современнике». Театралы Петербурга идут на «Сказки Гофмана» и «Путь Раскольникова», в Воронеже активно скупали билеты на «Бред вдвоём», а в Екатеринбурге - на «Особо безопасного любовника».
Александр Цыпкин рекомендовал НСН спектакли в Калининграде и Новосибирске, а также рассказал о Фестивале короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения – 2024», который пройдет 10-11 августа в московском саду «Эрмитаж».
«Свои ближайшие театральные проекты по условиям контракта пока назвать не могу, но вышел очень хороший спектакль "Что делать женщине" в Калининграде. Кроме того, рекомендую спектакль в знаменитом "Красном факеле" в Новосибирске "Люди своевременных взглядов". Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" мы проводим уже в который раз и самое ценное, что достигаем основной цели: неизвестным, начинающим авторам даем возможность быть замеченными и услышанными. Когда их произведения читают известные актеры, для многих это событие. В этом году у нас прекрасный состав участников: Павел Деревянко, Полина Маликова, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица. Это я перечисли актеров, а из известных авторов будут Александра Бессонов, Александр Маленков, Адиль Юлдашев, так что приходите и познакомитесь с новой российской прозой», - пригласил Цыпкин.
Кино: «Захват» Патриков и новая Вселенная
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет ужастик с Николасом Кейджем «Собиратель душ». При этом детскую аудиторию должен привлечь китайский мультфильм «Побег из лабиринта времени».
Ну а Александр Цыпкин сказал НСН, что ему понравилась новая экранизация «Мастера и Маргариты», заверив, что создатели сериала «Беспринципные» не претендуют на то, чтобы «забрать» у Михаила Булгакова Патриаршие пруды.
«Конечно, нам, создателям "Беспринципных" бесконечно льстит то, что нас могут хотя бы заподозрить в попытке захвата Патриарших прудов, а точнее пруда. Нет, пруд и район – булгаковский, наш он временно по недосмотру высших сил. Посмотрим, что будет через два-три года, но думаю, что наш научно-фантастический сериал не настолько влиятельный, чтобы подвинуть такие серьезные инстанции. Или, может быть, появится кто-то новый, кто попытается забрать трон себе. Что касается экранизации, мне она очень понравилась. Автору сценария, Роме Кантору удалось «бесшовно» переплести текст Булгакова со своим текстом. Получилось интересно по смыслам, необычно и фильм не проигрывает оригиналу. При этом, конечно, важно, чтобы оригинал прочитали все, кто посмотрел версию Михаила Локшина. Отдельно добавлю про фантастическую картинку, этот фильм надо смотреть в кино», - подчеркнул писатель.
Цыпкин также рассказал о новом фэнтези «Министерство всего хорошего» и продолжении сериала «Что делать женщине», в которых он выступает сценаристом.
«Что касается моих собственных планов, это два больших релиза. Второй сезон «Что делать женщине», это лирическая комедия с Еленой Лядовой в главной роли. Как мы поняли, для многих это знакомая проблема. Героиня Лядовой узнает, что у мужа ее лучшей подруги две любовницы. Говорить или не говорить подруге? Помогать ли мужу от них избавиться, а если помогать, то как? Как избавиться от связавших тебя отношений? В нашем, хоть и комедийном, но обучающем сериале можно будет получить ответы. Второй проект это "Министерство всего хорошего" - новая Вселенная, фэнтези, пересечение мира ангелов и мира людей в преддверии большого аудита, в котором на Земле либо победит добро, либо зло. Если победит зло, нас как проект закроют. Выйдет, надеюсь, в конце этого года или в начале следующего. У меня много ожидания связано с этим проектом, это совершенно другая тематика, связанная не только с отношениями людей, но и с отношениями между, скажем так, сущностями другого порядка», – заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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