Новак потребовал максимально быстро восстановить НПЗ
Приоритетным направлением работы чиновников и топливно-энергетического комплекса должно стать максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, которые были повреждены в результате атак беспилотников, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.
Он потребовал продолжить работу по импорту нефтепродуктов и обеспечить дополнительный объем внеклассового топлива, чтобы не допустить дестабилизации ситуации и ликвидировать локальные дефициты. «Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса», — указал Новак.
Ранее стало известно, что бензин на независимых АЗС подешевел на 20% с сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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