Он потребовал продолжить работу по импорту нефтепродуктов и обеспечить дополнительный объем внеклассового топлива, чтобы не допустить дестабилизации ситуации и ликвидировать локальные дефициты. «Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса», — указал Новак.

Ранее стало известно, что бензин на независимых АЗС подешевел на 20% с сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

