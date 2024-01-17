«Без хайпа, секса и убийств»: Юрий Быков призвал не сравнивать «Лихие» со «Словом пацана»
Режиссер криминальной драмы «Лихие» Юрий Быков в эфире НСН заявил, что картину можно было бы сравнить с «Бригадой», так как рассказывается история взрослых людей.
Режиссер Юрий Быков в интервью НСН впервые поделился результатами работы над масштабной криминальной драмой «Лихие». Он признался, что авторы картины специально отказались от актеров «первого эшелона», а также призвал не сравнивать сериал с нашумевшей работой Жоры Крыжовникова «Слово пацана».
- Можно ли назвать этот сериал самым масштабным проектом, который вы когда-либо снимали? Все-таки 300 актеров и три эпохи...
Этот проект все-таки несопоставим, например, с «Методом» просто по количеству съемочных дней как минимум, а также с точки зрения трудозатрат, творческих вложений, ресурсов. Если отвечать на вопрос, самый сложный и самый масштабный ли это проект, у меня были посложнее. Для меня сам процесс не был испытанием. Я понимал, что это длинная дистанция, что будут какие-то серьезные риски и вызовы, но я был к этому готов.
- Как подбирали актеров? Что в этом плане было для вас важно?
Здесь есть две грани – артисты, которые играют главные роли, и «фон». Я думаю, что мы хорошо справились, мы не обратились к самому узнаваемому пулу, первому эшелону звезд, чтобы эту историю воплотить. Мы специально сосредоточились на артистах, которые не так узнаваемы в индустрии, чтобы у истории было свое лицо ансамблевое, свежее лицо. Когда вы не откликаетесь на известность людей, не ассоциируете эту работу с кем-то конкретным. Здесь была поставлена задача взять очень серьезных артистов, которые не примелькались, они дадут ощущение необремененного дыхания для зрителя. Зритель не будет ожидать от этого артиста то, что он уже видел десятки раз. «Лихие» - это история, в которой очень тщательно подобраны большие артисты, которые занимаются менее звездной деятельностью. Они глубочайшего качества. У нас кастинг-директор замечательный.
- Вы наверняка слышали, какой шум наделал сериал «Слово пацана». Не боитесь, что ваш проект будут сравнивать с работой Жоры Крыжовникова?
Кроме сериала «Слово пацана» про этот период есть еще «Мир! Дружба! Жвачка!», есть фильм «Бык», тоже достаточно нашумевший в свое время. «Слово пацана» - это крайний пример большого хайпа на тему 90-х, но были и другие примеры. Я бы здесь сравнивал как раз «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!», потому что это история о детстве, насколько я понимаю. В «Слове пацана» много такого эффектного насилия, это как бы относят к 90-м, но это фильм не про 90-е, это фильм о конце Советского Союза, фильм о детстве. «Лихие» - это сага о взрослых персонажах, начиная с начала 90-х, заканчивая нашими днями. Это история о людях, которые гораздо более серьезно и по-взрослому рефлексировали, жили в 90-е, реагировали на них. Это история о людях, которые проходили это в сознательном возрасте – 25 лет, 30, 40 лет, одному из главных персонажей у нас 50 лет. В этом главное отличие от «Слово пацана», которое идет в коридоре молодежного кино.
- Если с сериалом «Слово пацана» сравнивать не стоит, какие еще параллели можете провести, ведь режиссеры никогда не переставали обращаться к эпохе 90-х? С «Бригадой», например?
«Лихие» - это достаточно серьезная драма, там не стоит ожидать какого-то развлечения, легкости, детской наивности, простого разделения на «хорошее» и «плохое». Это очень сложная, местами очень мрачная, тяжелая для восприятия история. Она будет интересна людям, размышляющим об этой эпохе. «Слово пацана» - это история о дворовых бандах, а это история о структуре сознательного бандитизма в течение долгого времени. Это разные по сути вещи. Мы идем отдельно, мы не претендуем на молодежное цитирование. Мы могли, скорее, сопоставляться с «Бригадой» по структуре, но «Бригада» - это все-таки сентиментальный фильм, основанный на бесконечной авторской любви к персонажам. Наши персонажи крайне сложные, зачастую очень неприятные. Вряд ли всю дорогу мы будем симпатизировать персонажам, хотя это менее выгодный способ работы с аудиторией. Это очень взрослая картина.
- По вашему замыслу, какой именно урок должен преподнести зрителям сериал «Лихие»? Каков будет лейтмотив проекта?
Искусство не должно чему-то учить, но если говорить про какую-то дидактическую миссию, наш проект – это развенчивание маскулинного мифа. У нас точно деромантизация бандитизма, если мы возвращаемся к «Слову пацана». Надо выяснять позицию еще наших продюсеров. Но как режиссер я могу смело сказать, что я доволен тем, что мы деромантизировали бандитизм. Он не вызовет никакой симпатии. Я к этому явлению отношусь крайне скептически. Если, например, брать проект «Крестный отец», там деромантизации не произошло, мы влюбились в персонажей. Моя режиссерская задача была динамично и выпукло показать это время, но не соблазнять зрителя, не заставлять его влюбиться в персонажей.
- Все тот же сериал «Слово пацана» пытались «отменить» и призывали «запретить»… Сериал «Лихие» - более однозначная история, или можно ожидать аналогичных рецензий?
Я не знаю, что там может стать костью в горле для проверяющих органов. Мы не слышали никакой критики со стороны платформы, которая проверяет все юридические моменты. Я не помню таких моментов… В принципе, если контент на тему бандитизма и насилия будет запрещен, с этой точки зрения все эти картины будут запрещены. Что касается наличия острых моментов внутри этого контента, это уже личное дело продюсеров и режиссера – насилие, мат, секс и так далее. В этом случае у нас не было задачи удивлять такими вещами. Удивлять насилием с точки зрения масштабности, крови, убийств и так далее мы не хотели. Это история разрушения семьи, она такая даже какая-то академическая, ортодоксальная. Это сага, в которой бандитизм – это фон для истории разрушения семьи. Наша задача – рассказать историю, как разрушается человек, если он идет по дороге насилия. Мы, конечно, не снимали безобидную историю, но я не являюсь провокатором с точки зрения подачи материала. Я ни в одной картине такие способы не применял. Учить насилию – нет. Учить созиданию – тоже нет, но выводы определенные из этой истории можно сделать.
- Вы, что называется, «в материале»: уже понимаете, что хотите видеть на выходе? Или полностью картинка у вас не сложилась? Премьера намечена на 2025 год, за это время что-то в картине принципиально может измениться?
В целом остались еще какие-то смены, но основная масса материала отснята. Релиз предполагается в 2025 году, потому что работы очень много. Посмотрим, что получится… Возвращаясь к сравнениям, надо сказать, что пройдет целый год. Мы не знаем, что появится за этот год, но расстояние в год даст ощущение схлынувшей волны, так как любой проект за год теряет актуальность. Уже будут сравнивать не по хайпу, поэтому у «Лихих» достаточно выгодная позиция. Останется свободная территория. Я не помню, чтобы какие-то проекты на тему 90-х планировались на 2025 год.
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