«Без хайпа, секса и убийств»: Юрий Быков призвал не сравнивать «Лихие» со «Словом пацана»

Этот проект все-таки несопоставим, например, с «Методом» просто по количеству съемочных дней как минимум, а также с точки зрения трудозатрат, творческих вложений, ресурсов. Если отвечать на вопрос, самый сложный и самый масштабный ли это проект, у меня были посложнее. Для меня сам процесс не был испытанием. Я понимал, что это длинная дистанция, что будут какие-то серьезные риски и вызовы, но я был к этому готов.

- Как подбирали актеров? Что в этом плане было для вас важно?

Здесь есть две грани – артисты, которые играют главные роли, и «фон». Я думаю, что мы хорошо справились, мы не обратились к самому узнаваемому пулу, первому эшелону звезд, чтобы эту историю воплотить. Мы специально сосредоточились на артистах, которые не так узнаваемы в индустрии, чтобы у истории было свое лицо ансамблевое, свежее лицо. Когда вы не откликаетесь на известность людей, не ассоциируете эту работу с кем-то конкретным. Здесь была поставлена задача взять очень серьезных артистов, которые не примелькались, они дадут ощущение необремененного дыхания для зрителя. Зритель не будет ожидать от этого артиста то, что он уже видел десятки раз. «Лихие» - это история, в которой очень тщательно подобраны большие артисты, которые занимаются менее звездной деятельностью. Они глубочайшего качества. У нас кастинг-директор замечательный.

- Вы наверняка слышали, какой шум наделал сериал «Слово пацана». Не боитесь, что ваш проект будут сравнивать с работой Жоры Крыжовникова?

Кроме сериала «Слово пацана» про этот период есть еще «Мир! Дружба! Жвачка!», есть фильм «Бык», тоже достаточно нашумевший в свое время. «Слово пацана» - это крайний пример большого хайпа на тему 90-х, но были и другие примеры. Я бы здесь сравнивал как раз «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!», потому что это история о детстве, насколько я понимаю. В «Слове пацана» много такого эффектного насилия, это как бы относят к 90-м, но это фильм не про 90-е, это фильм о конце Советского Союза, фильм о детстве. «Лихие» - это сага о взрослых персонажах, начиная с начала 90-х, заканчивая нашими днями. Это история о людях, которые гораздо более серьезно и по-взрослому рефлексировали, жили в 90-е, реагировали на них. Это история о людях, которые проходили это в сознательном возрасте – 25 лет, 30, 40 лет, одному из главных персонажей у нас 50 лет. В этом главное отличие от «Слово пацана», которое идет в коридоре молодежного кино.

- Если с сериалом «Слово пацана» сравнивать не стоит, какие еще параллели можете провести, ведь режиссеры никогда не переставали обращаться к эпохе 90-х? С «Бригадой», например?