«Аэлита, Гарин и Ихтиандр»: Лукьяненко раскрыл секреты российского ответа Marvel

Производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева, рассказал в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева ранее сообщила, что супергеройскую франшизу, которую СМИ уже назвали «российским ответом Marvel», будет разрабатывать Сергей Лукьяненко. Всего планируется снять шесть фильмов и сериал, при этом бюджет каждого из них будет в районе 1–1,2 млрд рублей.