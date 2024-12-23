«Аэлита, Гарин и Ихтиандр»: Лукьяненко раскрыл секреты российского ответа Marvel
Сценарии двух первых фильмов супергеройской франшизы уже созданы, они раскроют «второе измерение» уже известных историй персонажей из произведений русских писателей-фантастов, сказал в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
Производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева, рассказал в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева ранее сообщила, что супергеройскую франшизу, которую СМИ уже назвали «российским ответом Marvel», будет разрабатывать Сергей Лукьяненко. Всего планируется снять шесть фильмов и сериал, при этом бюджет каждого из них будет в районе 1–1,2 млрд рублей.
«Создан мир, созданы сценарии двух первых фильмов. Идет дальнейшая сценарная работа и разработка визуального ряда. Я надеюсь, что в наступающем году мы запустимся, войдем в производство в 2025 году. Это очень большой, долгий и интересный проект. Это истории, связанные в целом общим сюжетом и рядом общих героев. При этом каждый фильм, разумеется, самостоятельный и рассказывает свою часть истории в этом мире. Здесь тот же принцип, который используется в таких больших франшизах, как Marvel и DC. То есть существует некая придуманная вселенная, в которой есть свои правила, общие цели, задачи, опасности, и существует некоторое количество персонажей, которые взаимодействуют между собой от фильма к фильму. Это проект, рассчитанный на то, что по мере выхода каждого нового фильма открывается еще одна часть этой вселенной и становится все более ясной глобальная идея», - сказал Лукьяненко.
Он также рассказал о некоторых персонажах франшизы, их узнаваемости и «двойном дне».
«Мы исходим из того, что любая масштабная вселенная должна иметь основу, уже существующую в сознании людей. Все западные франшизы брали за основу комиксовые истории, которые известны и дедушкам, и родителям, и молодежи. Это создавало понятийное поле, в котором все это работало. У нас комиксы не очень популярны, поэтому мы опирались на русскую литературу, на персонажей Алексея Толстого, Беляева и других авторов, - тех, кто нам знаком. Это и Аэлита, и инженер Гарин, и Ихтиандр, и так далее. Все сюрпризы раскрывать не буду, но там есть достаточно неожиданные персонажи. Мы рассказываем историю с точки зрения того, что писатели в свое время рассказали доступную часть правды, а на самом деле все события имели другую подоплеку и второе дно, второе измерение. Вот мы про это и рассказываем – про более глобальную часть известной нам истории персонажей», – отметил писатель.
Он объяснил, в чем отличие будущих картин от «богатырской франшизы». и провел аналогии с недавно вышедшим сериалом «Преступление и наказание».
«Попытки переосмыслить литературных персонажей предпринимались неоднократно, самый свежий пример – это экранизация Достоевского, перенесенная в наши дни. Можно посчитать количество экранизаций "Ромео и Джульетты", это обычная практика, но мы постарались связать воедино персонажей разных авторов, сделать некий "мэшап" и в рамках этого смешения персонажей найти их точки соприкосновения и общую для них историю. Мне кажется, это может получиться очень любопытно. "Богатыри" — это прекрасная история, прекрасная франшиза, но как любая сказочная история она все-таки ориентирована на детей, может быть, на семейный просмотр. Но это именно просмотр с участием детей, потому что трудно всерьез воспринимать Змея Горыныча, Кощея Бессмертного или Ивана Дурака. Это персонажи сказок, даже не мифов, они хороши, прекрасны, но находятся в несколько другом смысловом поле», - заключил собеседник НСН.
Режиссер сериала «Последний богатырь Антон Маслов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об отличиях его картины от полнометражных фильмов «богатырской франшизы».
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