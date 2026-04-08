«ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ»

Уже с 9 апреля в кинотеатрах появится мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний», созданный в 3D-анимации. Новый проект Владимира Сакова представит переосмысление классического сюжета известной сказки. Без бала и хрустального башмачка не обойдется, однако в ходе приключений героиня понимает, что настоящая любовь ближе, чем кажется. Помимо Золушки и мачехи среди героев этой истории – дровосек Северин и его верный конь Крепыш, а также принц Мирлифлор, который оказывается самовлюбленным нарциссом.

За сценарий мультфильма отвечал Вадим Свешников. В прошлом он работал, к примеру, над комедией «Елки лохматые» и мультфильмом «Конь Юлий и большие скачки» по вселенной «Трех богатырей». Шутки, представленные в новом мультфильме о Золушке зацепят не только юных зрителей, но и их родителей.