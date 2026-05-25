Рубио оценил шансы США на временную ядерную сделку с Ираном

У США хорошие шансы на заключение временного соглашения по ядерному вопросу с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

Он отметил, что сейчас есть очень хорошее предложение, которое позволяет начать переговоры по ядерной программе, ограниченные по времени.

Рубио также выразил надежду на достижение договоренностей.

Ранее Рубио заверил, что Вашингтон намерен использовать все дипломатические возможности для урегулирования отношений с Ираном, прежде чем рассматривать иные варианты, сообщает RT.

