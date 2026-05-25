Рубио оценил шансы США на временную ядерную сделку с Ираном

У США хорошие шансы на заключение временного соглашения по ядерному вопросу с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

Он отметил, что сейчас есть очень хорошее предложение, которое позволяет начать переговоры по ядерной программе, ограниченные по времени.