Двуличный Макрон: Как «Орешник» разбил планы НАТО о военной помощи Киеву
Президент Франции и премьер Канады осудили удары возмездия России по Киеву, при этом именно их страны поставили на «стоп» идею генсека НАТО о ежегодной военной помощи Украине.
Европейские лидеры начали путаться в показаниях на фоне удара по Киеву «Орешником». Франция и Великобритания оказались в числе пяти стран НАТО, заблокировавших план Альянса о ежегодной военной помощи Украине, пишут западные СМИ. В то же время президент Франции оказался в числе политиков, заявивших о необходимости дальнейшей поддержки Киева после российского удара возмездия.
ОТ ФРАНЦИИ ДО КАНАДЫ: БЛОК ИЛИ ПОДДЕРЖКА?
Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Это предложение планировалось утвердить на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, однако Рютте пришлось признать, что, скорее всего, «предложение не будет внесено». Британская газета The Daily Telegraph раскрыла, что эту идею заблокировали пять стран. В их числе, внезапно оказались пылающие антироссийской риторикой Великобритания и Франция, а также Испания, Италия и Канада. Поддержали идею Рютте семь стран, которые и так тратят больше 0,25% ВВП на военную помощь Украине.
Эту новость растиражировали украинские СМИ. При этом они признают, что российский удар «Орешником» по Киеву стал очередным сигналом Западу и Украине о неспособности украинских ПВО отражать подобные удары.
«В случае, если она (ракета - прим. НСН) будет снаряжена ядерными боеголовками, это может сделать очень много бед», - отмечает издание «Страна.ua».
Со своей стороны, бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру заявил, что удар «Орешником» показал, кто на самом деле контролирует ход событий в российско-украинском конфликте.
«Как только Москва решает применить вооружение, в Украине начинается хаос, это явный признак того, кто на самом деле контролирует ход событий», — написал он в соцсети Х.
При этом европейские политики на словах продолжают поддерживать Киев. Их не смутило, что жертвами украинской атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР стал 21 человек. Зато на первых полосах западных СМИ гневная реакция на удар возмездия по Киеву «Орешником».
Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что произошедшее «прежде всего свидетельствует о дальнейшей эскалации» и укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев.
«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты "Орешник"», — добавил президент страны, заблокировавшей помощь НАТО Киеву.
Премьер-министр также фигурирующей в списке The Daily Telegraph Канады Марк Карни призвал Россию «немедленно прекратить эти удары». Ну а глава евродипломатии Кая Каллас назвала российский удар возмездия тактикой запугивания и «безрассудным балансированием на грани ядерной войны».
Глава Белого дома Дональд Трамп пока не делал громких заявлений на этот счет. При этом именно США, по данным Кильского института, оказали наибольший объем помощи Украине с января 2022 года (в эквиваленте более 115 млрд евро). На втором месте Германия (25 млрд евро), в пятерке также Великобритания (20 млрд евро), Канада (около 14 млрд евро) и Франция (7,9 млрд евро).
ТРЕТИЙ «ОРЕШНИК»: «НАДО БИТЬ!»
Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе 24 мая по Киеву баллистическими ракетами «Орешник», а также ракетами «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и другим оружием. По данным ведомства, в результате были поражены объекты украинского ВПК и военной инфраструктуры, а также пункты управления ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал утром в воскресенье, что были разрушены здания во всех районах украинской столицы. Местные СМИ называют это одним из самых массированных ударов по Киеву за 2025-26 годы.
Этому предшествовала атака Украиной студенческого общежития Старобельского педагогического колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В момент удара дронов там находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал это терактом и поручил Минобороны «представить свои предложения» по ответному удару.
«Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошёл в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», - подчеркнул Путин.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что киевский режим может использовать в своих интересах «удар возмездия» России.
«Бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвала жёсткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещённым в Киеве структурам. Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. (…)Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», - написал Медведев в Telegram.
Россия уже в третий раз с начала СВО применила баллистическую ракету «Орешник». Впервые такой удар был нанесен в ноябре 2024 года по объекту украинского ОПК в Днепре. Второй удар «Орешником» по Украине нанесли в январе 2026 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Двуличный Макрон: Как «Орешник» разбил планы НАТО о военной помощи Киеву
- СМИ: ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили 173 украинских дрона за ночь
- Рубио оценил шансы США на временную ядерную сделку с Ираном
- В России предположили, что Запад ослабит санкции в 2026 году
- Вучич заявил о возможном уходе в отставку
- Ярославская область подверглась массированной атаке дронов
- Степашин: Зеленский понимает, что у него незавидная судьба
- СМИ: Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с РФ
- СМИ: Соглашение США и Ирана готово на 95%