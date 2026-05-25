ОТ ФРАНЦИИ ДО КАНАДЫ: БЛОК ИЛИ ПОДДЕРЖКА?

Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Это предложение планировалось утвердить на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, однако Рютте пришлось признать, что, скорее всего, «предложение не будет внесено». Британская газета The Daily Telegraph раскрыла, что эту идею заблокировали пять стран. В их числе, внезапно оказались пылающие антироссийской риторикой Великобритания и Франция, а также Испания, Италия и Канада. Поддержали идею Рютте семь стран, которые и так тратят больше 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Эту новость растиражировали украинские СМИ. При этом они признают, что российский удар «Орешником» по Киеву стал очередным сигналом Западу и Украине о неспособности украинских ПВО отражать подобные удары.

«В случае, если она (ракета - прим. НСН) будет снаряжена ядерными боеголовками, это может сделать очень много бед», - отмечает издание «Страна.ua».

Со своей стороны, бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру заявил, что удар «Орешником» показал, кто на самом деле контролирует ход событий в российско-украинском конфликте.

«Как только Москва решает применить вооружение, в Украине начинается хаос, это явный признак того, кто на самом деле контролирует ход событий», — написал он в соцсети Х.

При этом европейские политики на словах продолжают поддерживать Киев. Их не смутило, что жертвами украинской атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР стал 21 человек. Зато на первых полосах западных СМИ гневная реакция на удар возмездия по Киеву «Орешником».

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что произошедшее «прежде всего свидетельствует о дальнейшей эскалации» и укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты "Орешник"», — добавил президент страны, заблокировавшей помощь НАТО Киеву.

Премьер-министр также фигурирующей в списке The Daily Telegraph Канады Марк Карни призвал Россию «немедленно прекратить эти удары». Ну а глава евродипломатии Кая Каллас назвала российский удар возмездия тактикой запугивания и «безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

Глава Белого дома Дональд Трамп пока не делал громких заявлений на этот счет. При этом именно США, по данным Кильского института, оказали наибольший объем помощи Украине с января 2022 года (в эквиваленте более 115 млрд евро). На втором месте Германия (25 млрд евро), в пятерке также Великобритания (20 млрд евро), Канада (около 14 млрд евро) и Франция (7,9 млрд евро).