Новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не собирается менять отношения с Россией в угоду воле Евросоюза, и указал на возможное возвращение к закупкам российского газа по окончании спецоперации России на Украине. Таким образом, попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего венгерского премьера Виктора Орбана потерпели крах, сообщила газета Die Weltwoche.

«До высокопоставленных чинов ЕС начинает доходить, что новый лидер Венгрии не сильно отличается от предшественника. <…> Мадьяр их разочаровал. В первую очередь, он не русофоб, и поэтому отметил очевидное: “Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть”», — отмечает издание.