СМИ: ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России
Новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не собирается менять отношения с Россией в угоду воле Евросоюза, и указал на возможное возвращение к закупкам российского газа по окончании спецоперации России на Украине. Таким образом, попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего венгерского премьера Виктора Орбана потерпели крах, сообщила газета Die Weltwoche.
«До высокопоставленных чинов ЕС начинает доходить, что новый лидер Венгрии не сильно отличается от предшественника. <…> Мадьяр их разочаровал. В первую очередь, он не русофоб, и поэтому отметил очевидное: “Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть”», — отмечает издание.
Кроме того, авторы материала отметили, что Брюссель ждет горькое разочарование, когда Будапешт возобновит закупки газа у России.
В свою очередь в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов подчеркнул, что Москва не принуждает к энергетическому сотрудничеству Венгрию, а те поставки, которые сегодня осуществляются в рамках долгосрочных контрактов, выгодны для венгерских потребителей.
Ранее Мадьяр заявил, что власти Венгрии ввели запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает RT.
