Ярославская область подверглась массированной атаке дронов
Массированная атака дронов была отражена средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны минувшей ночью в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.
Беспилотники были перехвачены на подлете к областному центру. По словам главы области, в результате атаки пострадал один человек — женщина получила незначительное осколочное ранение.
Кроме того, добавил Евраев, было снято перекрытие в Ярославле, на пересечении Юго-Западной окружной дороги и Московского проспекта. Также на выезде из Ярославля в направлении Москвы восстановили автомобильное движение.
Ранее в Росавиации заявили о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили 173 украинских дрона за ночь
- Рубио оценил шансы США на временную ядерную сделку с Ираном
- В России предположили, что Запад ослабит санкции в 2026 году
- Вучич заявил о возможном уходе в отставку
- Ярославская область подверглась массированной атаке дронов
- Степашин: Зеленский понимает, что у него незавидная судьба
- СМИ: Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с РФ
- СМИ: Соглашение США и Ирана готово на 95%
- Половина россиян ожидает сокращения ассортимента в магазинах