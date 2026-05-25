Ярославская область подверглась массированной атаке дронов

Массированная атака дронов была отражена средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны минувшей ночью в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Беспилотники были перехвачены на подлете к областному центру. По словам главы области, в результате атаки пострадал один человек — женщина получила незначительное осколочное ранение.

Кроме того, добавил Евраев, было снято перекрытие в Ярославле, на пересечении Юго-Западной окружной дороги и Московского проспекта. Также на выезде из Ярославля в направлении Москвы восстановили автомобильное движение.

Ранее в Росавиации заявили о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщает RT.

