Ярославская область подверглась массированной атаке дронов

Массированная атака дронов была отражена средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны минувшей ночью в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Беспилотники были перехвачены на подлете к областному центру. По словам главы области, в результате атаки пострадал один человек — женщина получила незначительное осколочное ранение.