Наибольшая опасность распространения контента, созданного с помощью ИИ, заключается в его растущих объемах — мир рискует «погрязнуть» в нем, отметил режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в эфире Радио РБК. По его словам, обычной зритель скоро перестанет отличать сгенерированный контент в потоках информации. Бардин же заявил, что главная опасность искусственного интеллекта в том, что это всегда лишь обобщение прошлого.

«Нейросети ничего нового не создают, суммируют прошлое и обобщают. Главная опасность в том, что это повторение пройденного. Свое новое не создает. Я бы ни в коем случае не хотел экспериментировать с ним. Я достаточно экспериментировал в своей жизни, а в этой технологии профан, и не буду пытаться», - отметил он.

Ранее создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий заявил «Радиоточке НСН», что искусственным интеллектом важно управлять грамотно и творчески. По его словам, сам он прежде не использовал в работе этот инструмент, но знает, что некоторые коллеги используют ИИ при разработке сценариев.

В свою очередь генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина в разговоре с НСН подчеркнула, что ИИ помогает оптимизировать рутинные процессы, генерировать свежие идеи и является дополнительным источником вдохновения.

