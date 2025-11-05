За 9 месяцев 2025 года российские фильмы собрали в иностранном прокате $8,5 миллиона, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Лидерами стали проекты «Красный шелк», «Мастер Маргарита» и мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие». Как отметила Мастусова, это уже третья часть истории про медведя Мик‑Мика и его друзей, что и обеспечило хорошую кассу. При этом это не единственный случай успешного проката российской анимации за рубежом в 2025 году.

«Когда персонажи известны публике, а у студии налажены прочные связи с зарубежными прокатчиками, новый фильм "идет по проторенной дорожке". Мультфильм показывали и в Европе, и в Латинской Америке. История у "Большого путешествия" универсальная, добрая, рассчитанная на детей и родителей. В итоге за рубежом картина собрала больше миллиона долларов. Мультфильм "Маракуда" стал настоящим путешественником: его прокатали в Италии, Греции, Вьетнаме, странах Ближнего Востока и даже в некоторых странах Африки. Проект отметился наградами. В октябре 2025 года "Маракуду" признали лучшим анимационным фильмом на XVIII Китайском международном фестивале детского кино, а месяцем ранее она получила главный приз как "Лучший анимационный фильм" на XII Международном кинофестивале "Шелковый путь" (Silk Road International Film Festival) в Фучжоу», - рассказала она.