Что помогает продвижению российских мультфильмов за рубежом
Языковые и политические барьеры не мешают российским мультфильмам завоевывать внимание иностранного зрителя, заявила НСН Ирина Мастусова.
Российские мультфильмы остаются востребованными у зарубежного зрителя, поскольку это универсальные истории о дружбе и приключениях, понятные каждому, рассказала в интервью НСН исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
За 9 месяцев 2025 года российские фильмы собрали в иностранном прокате $8,5 миллиона, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Лидерами стали проекты «Красный шелк», «Мастер Маргарита» и мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие». Как отметила Мастусова, это уже третья часть истории про медведя Мик‑Мика и его друзей, что и обеспечило хорошую кассу. При этом это не единственный случай успешного проката российской анимации за рубежом в 2025 году.
«Когда персонажи известны публике, а у студии налажены прочные связи с зарубежными прокатчиками, новый фильм "идет по проторенной дорожке". Мультфильм показывали и в Европе, и в Латинской Америке. История у "Большого путешествия" универсальная, добрая, рассчитанная на детей и родителей. В итоге за рубежом картина собрала больше миллиона долларов. Мультфильм "Маракуда" стал настоящим путешественником: его прокатали в Италии, Греции, Вьетнаме, странах Ближнего Востока и даже в некоторых странах Африки. Проект отметился наградами. В октябре 2025 года "Маракуду" признали лучшим анимационным фильмом на XVIII Китайском международном фестивале детского кино, а месяцем ранее она получила главный приз как "Лучший анимационный фильм" на XII Международном кинофестивале "Шелковый путь" (Silk Road International Film Festival) в Фучжоу», - рассказала она.
Собеседница НСН подчеркнула, что некоторые нюансы осложняют сбор статистики по финансовым успехам российской анимации за рубежом.
«В ряде стран российскую анимацию продвигают без акцента на ее происхождении, в том числе при участии агентов. Такой нейтральный подход мешает сбору актуальной статистики. Экспорт кинотеатрального проката не учитывает цифровые продажи и показы на платформах, но именно этот формат сейчас является основным направлением экспорта российского контента. Наши мультфильмы чаще всего приобретаются для онлайн‑платформ, телеправ и VOD‑каталогов, что формирует отдельный, невидимый для кассовых отчетов слой международного присутствия. Как пример, более ста эпизодов популярного мультсериала "Лунтик" были проданы для показа в Индонезии. Этот факт не отражается в статистике кассовых сборов, но наглядно подтверждает интерес к российскому анимационному контенту за рубежом», - подчеркнула Мастусова.
Как добавила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино, в 2025 году зарубежные онлайн-платформы и телеканалы продолжают активно закупать российскую анимацию.
«К примеру, каталог "Союзмультфильма" уже представлен на крупнейших медиасервисах Ближнего Востока. В 2024–2025 годах студия вышла на YouTube и международные OTT-платформы с англоязычными и арабскими релизами. По данным отрасли, в 2025 году стриминг Shahid (MBC Group) приобрел крупный пакет российских мультсериалов. Такие сделки редко становятся публичными, но приносят правообладателям значимый доход и расширяют аудиторию. На фоне общей нестабильности анимация на международной арене держится увереннее других жанров. Мультфильмы меньше зависят от языковых или политических барьеров. Дети есть дети в любой точке планеты: им понятны юмор, приключения, дружба. Эти темы не требуют особых культурных разъяснений. Даже в нынешних непростых условиях именно российская анимация благодаря универсальности и доброжелательности продолжает находить свой путь к зарубежному зрителю», - заявила она.
В тол-10 мультфильмов, наиболее успешных в зарубежном прокате, также попали такие проекты, как «Снежная королева: Разморозка» ($331,7 миллиона), «Финник» ($245 миллиона) и «Мальчик-дельфин 2» ($188,5 миллиона).
Ранее продюсер фильма «Мастер и Маргарита» Наталия Клибанова объяснила «Радиоточке НСН», что в текущей международной ситуации проще продвигать за рубежом универсальные киноистории либо экранизации известных произведений.
