Вучич заявил о возможном уходе в отставку
Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе в отставку до окончания своего второго пятилетнего президентского срока, который истекает в 2027 году. Об этом сообщил телеканал N1.
При этом Вучич не уточнил мотивы своего заявления, однако сербский лидер сделал его на фоне грядущих парламентских выборов, анонсированных им 21 мая. По его словам, выборы в Народную скупщину пройдут с конца сентября до середины ноября текущего года.
Как уже сообщала спикер сербского парламента Ана Брнабич, правящая Сербская прогрессивная партия планирует выдвинуть Вучича кандидатом на пост главы правительства. Если по итогам выборов Вучич станет новым премьер-министром, он действительно будет вынужден освободить должность президента, поскольку в Сербии невозможно быть одновременно и премьером, и главой государства.
Вместе с тем заявлений о запуске процедуры досрочного прекращения полномочий или официальных обращений в конституционный суд пока не поступало.
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года, сообщает RT.
