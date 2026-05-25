Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе в отставку до окончания своего второго пятилетнего президентского срока, который истекает в 2027 году. Об этом сообщил телеканал N1.

При этом Вучич не уточнил мотивы своего заявления, однако сербский лидер сделал его на фоне грядущих парламентских выборов, анонсированных им 21 мая. По его словам, выборы в Народную скупщину пройдут с конца сентября до середины ноября текущего года.