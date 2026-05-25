В России предположили, что Запад ослабит санкции в 2026 году

Запад может постепенно начать смягчать антироссийские санкции одновременно с улучшением положения в геополитике, которое может начаться уже в 2026 году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с РИА Новости.

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — подчеркнул он.