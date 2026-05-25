Минобороны: Средства ПВО уничтожили 173 украинских дрона за ночь
За минувшую ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 173 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.
БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Крымом, а также Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Курской, Костромской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее пять человек пострадали в результате удара ВСУ в Горловке, сообщает RT.
