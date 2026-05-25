Степашин: Зеленский понимает, что у него незавидная судьба
Судьба президента Украины Владимира Зеленского незавидна, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главы правительства России Сергея Степашина.
По его словам, украинский лидер «это прекрасно понимает». Отмечается, что Зеленский оказался в трудной ситуации, так как для него любое решение, будь то продолжение боевых действий или заключение мирного соглашения, будет «самым худшим».
Ранее стало известно, что дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака стало ударом для лидера страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
