СМИ: Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с РФ
Британский правительственный самолет с министром обороны Джоном Хили на борту потерял сигнал GPS во время пролета вблизи границы России, сообщает The Times.
Журналист издания сопровождал чиновника, который вместе с военными советниками, неназванным генералом и двумя фотографами посетил расположение британских войск на юго-востоке Эстонии. 21 мая во время возвращения в Великобританию у Dassault Falcon 900LX пропал спутниковый сигнал. Его было возможно восстановить лишь при перезагрузке системы, однако в текущих реалиях это было невозможно сделать, так как борт находился в воздухе. В итоге пилот в течение всех трех часов полета пользовался инерциальной навигационной системой.
Кроме того, частично перестала работать приборная доска самолета, а компьютеры у пассажиров не подключались к интернету. Неизвестно, были ли помехи результатом целенаправленных действий именно против этого борта.
Ранее в России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
