Как отметили представители индустрии в кулуарах, детская коммерческая анимация в России уже убежала далеко вперед, в то время как взрослая только раскачивается. При этом парадоксально, что спрос на подобные проекты есть, но существующих оригинальных примеров не так много.

В рамках одной из панельных дискуссий даже пытались найти ответ на вопрос, почему в России выходит так мало взрослых анимационных проектов. Руководитель специальных проектов Wanta group Анастасия Кротова рассказала, что 41% зрителей хотели бы видеть в онлайн-кинотеатрах больше анимации для взрослых, и речь не о проектах 18+ эротического характера или хоррорах, а скорее о мультсериалах с интересным сюжетом и глубоким смыслом. При этом половина из опрошенных не смотрит аниме, которое традиционно чаще всего предлагают зрителям старшего возраста.

«Получается, порядка 20% - та самая аудитория российских кинозрителей, которая не смотрит аниме в онлайне, но у них есть запрос на взрослый анимационный контент», - сообщила она.

Потребность именно в оригинальных проектах для такой аудитории подкрепляется еще и тем, что привычное аниме отражает ценности азиатских стран. В обществе же, подчеркнула Кротова вслед за Поповым, запрос на «русскость», государство в целом тоже заинтересовано в продвижении традиционных ценностей в контенте.

Несмотря на интерес аудитории онлайн-платформы пока не готовы массово закупать анимацию для взрослых. Продюсер проектов «Киберслав», «Пищеблок», «Майор Гром. Трудное детство» Влад Рубин допустил, что нужно время для накопления критической массы удачных примеров.

«Чтобы весь рынок когда-то поверил в онлайн-платформы, в далеком 2018 году должны были выйти большие тайтлы первой волны: "Звоните ДиКаприо", "Домашний арест", "Перевал Дятлова" и прочие. Тогда стало понятно, что платформенный контент имеет право на жизнь, на него приходят люди, бизнес работает. Аналогично, чтобы взрослая анимация стала трендом, чтобы на нее появился спрос у онлайн-платформ и телеканалов, должны выйти очень крутые тайтлы», - уточнил он.