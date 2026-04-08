Спрос на услуги по созданию анимации в начале 2026 года вырос в шесть раз
Спрос на услуги по созданию анимации в первом квартале 2026 года вырос в шесть раз относительно аналогичного периода 2025 года, следует из исследования сервиса «Авито Услуги», представленного ко Дню российской анимации.
Уточняется, что спрос на разработку сценариев, раскадровку и монтаж вырос в пять раз. Востребованность озвучки видеороликов при этом увеличилась на 69%.
Помимо прочего растет спрос и на другие услуги, связанные с созданием визуального контента. К примеру, спрос на съемку документальных фильмов возрос в четыре раза. Подобной услугой интересуются в том числе представители бизнеса и частные пользователи. Спрос на создание 3D-видеороликов вырос на 74%. В общей сложности спрос на услуги специалистов, связанных с созданием видео, увеличился на 81%.
Ранее руководитель специальных проектов Wanta group Анастасия Кротова в рамках деловой программы «Слета аниматоров» сообщала, что 41% зрителей хотели бы видеть в онлайн-кинотеатрах больше анимации для взрослых. По ее словам, речь не о проектах 18+ эротического характера или хоррорах, а скорее о мультсериалах с интересным сюжетом и глубоким смыслом, напоминает «Радиоточка НСН».
