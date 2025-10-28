ИНСТРУМЕНТ В ИСКУССТВЕ

Как рассказал НСН режиссер мультфильмов и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит, он в своих работах к помощи искусственного интеллекта прежде не прибегал.

В 2024 году Бронзит представил мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Он принес режиссеру премию «Ника», а в кинотеатрах картина освоила более 500 миллионов рублей. В ноябре 2025 года на большие экраны выходит новая работа мультипликатора – мультфильм «На выброс» о выброшенном на помойку галстуке по имени Мак. В начале октября его показали в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк», и критики остались в восторге от картины.

«Мы не применяем искусственный интеллект, пока не знаем, что с ним делать. Однако это ведь просто еще один продвинутый инструмент. Когда-то и компьютерную графику ругали, говорили, что душа мультфильма потеряется при ее использовании, но ведь не потерялось. Любым инструментом важно уметь пользоваться. Если он окажется в руках дилетантов, работа будет дилетантская, там не до души. В этом случае об искусстве речи не идет. Если же инструмент попадет в профессиональные руки, то он будет правильно использован. Поживем – увидим», - отметил Бронзит.