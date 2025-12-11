«Любовь и ДНК»: Создатель «Трех котов» о премьере, блогерах и пародиях на шоубиз
Путешествия во времени в новом фильме связаны с юбилеем франшизы, сказал в эфире НСН Дмитрий Высоцкий, пообещав не делать пародии на звезд шоубизнеса и восхитившись идеей о котах-блогерах.
Создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН раскрыл секреты новой полнометражной картины о приключениях Коржика, Карамельки и Компота, а также объяснил, как расширится эта мультивселенная.
11 декабря в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Высоцкий, выступивший режиссером, сценаристом и автором песен в этом проекте, рассказал, почему коты отправились в такое путешествие.
«Вся эта история называется "Путешествие во времени", и она, прежде всего, имеет отношение к тому, что нашему проекту 10 лет. Мы решили оглянуться назад, посмотреть, что было 10 лет назад, как проект начинался. А начинался он с семьи и с любви внутри семьи, поэтому каждая история связана и со временем, и с отношениями в нашей кошачьей семье. Чтобы довести эту историю до логического, почти абсурдного завершения, мы решили попутешествовать во времени в тот самый момент, когда родители котов повстречались. Нам кажется, что это правильная временная закольцовка, которая имеет отношение и к началу сериала, и началу отношений героев. Это очень точно показывает саму суть и ДНК сериала», - разъяснил он.
Это уже третий полнометражный мультфильм франшизы, два предыдущих заработали в прокате 137 и 205 млн рублей. Высоцкий выразил надежду, что новинка выступит на таком же уровне и положительно оценил идею продвижения картины через котов-блогеров.
«Честно говоря, я никогда не верю экспертам, которые говорят: мне кажется, этот фильм заработает, ведь бывают такие неожиданности, случаются совершенно непредсказуемые вещи. Бывает, что зритель идет на фильм, который идет в неудобное время и вроде как не подходит аудитории, но почему-то вызывает интерес. Этот фильм может быть и не обойдет по сборам два предыдущих, но вероятнее всего будет где-то на одном уровне с ними. Блогеры-коты – это очень классная идея, почему-то не приходило в голову, прямо здорово», - отметил создатель «Трех котов».
По его словам, во вселенной этого мультфильма будут появляться новые персонажи, но вряд ли они будут похожи на кого-то из звезд шоу-бизнеса.
«Наша вселенная котов довольно изолированная. Это такая отдельная планета, город называется Котополис. У нас есть намеки на то, что наши коты живут, как люди, но мы стараемся не перекидывать мостиков в нашу реальность, чтобы не разрушать этот мир. Поэтому совершенно узнаваемые пародийные образы, которые будут напоминать кого-то из современных деятелей шоу-бизнеса, вряд ли появятся. Но, конечно, у нас всегда есть карты в рукаве, и новые персонажи, которые касаются семьи и огромного семейного древа, они припасены. В каждом фильме кто-то появляется и в будущих появится обязательно. Мы рассматриваем всегда не одну, а пять миллионов идей, были мысли и в будущее заглянуть, и на другие планеты, но оставим это пока под завесой тайны», - заключил собеседник НСН.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее объяснила «Радиоточке НСН», что сделало мультфильм «Зверополис 2» хитом мирового проката.
