Создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН раскрыл секреты новой полнометражной картины о приключениях Коржика, Карамельки и Компота, а также объяснил, как расширится эта мультивселенная.

11 декабря в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Высоцкий, выступивший режиссером, сценаристом и автором песен в этом проекте, рассказал, почему коты отправились в такое путешествие.