Представлен полнометражный мультфильм Константина Бронзита «На выброс»
Новый полнометражный мультфильм Константина Бронзита «На выброс» был представлен на проходящем в Геленджике фестивале актуального российского кино «Маяк».
Работа дважды номинанта на «Оскар» рассказывает о выброшенном на помойку галстуке по имени Мак. Он встречает там изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток, которые верят в то, что где-то есть «Рай» для отбросов.
В итоге герои «На выброс» отправляются в невероятное путешествие, поэтому новую работу Бронзита, предназначенную для зрителей старше 12 лет, можно назвать роуд-муви.
Над проектом трудились российская студия «Метрафилмс» и канадцы Lakeside Animation. Саундтрек к мультфильму написали, в том числе авторы музыки к «Смешарикам» Марина Ланда и Сергей Васильев.
Ранее мультфильм Бронзита «Лунтик. Возвращение домой» стал победителем Национальной кинематографической премии «Ника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
