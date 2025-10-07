Представлен полнометражный мультфильм Константина Бронзита «На выброс»

Новый полнометражный мультфильм Константина Бронзита «На выброс» был представлен на проходящем в Геленджике фестивале актуального российского кино «Маяк».

Режиссер Бронзит увидел в показе «Лунтика» на Кубе обмен культурными кодами

Работа дважды номинанта на «Оскар» рассказывает о выброшенном на помойку галстуке по имени Мак. Он встречает там изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток, которые верят в то, что где-то есть «Рай» для отбросов.

В итоге герои «На выброс» отправляются в невероятное путешествие, поэтому новую работу Бронзита, предназначенную для зрителей старше 12 лет, можно назвать роуд-муви.

Над проектом трудились российская студия «Метрафилмс» и канадцы Lakeside Animation. Саундтрек к мультфильму написали, в том числе авторы музыки к «Смешарикам» Марина Ланда и Сергей Васильев.

Ранее мультфильм Бронзита «Лунтик. Возвращение домой» стал победителем Национальной кинематографической премии «Ника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: "Метрафилмс"
