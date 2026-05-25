СМИ: Соглашение США и Ирана готово на 95%
25 мая 202606:01
Денис Постольский
Рамочное соглашение Вашингтона и Тегерана готово на 95%, сообщает Fox News.
По данным телеканала, в настоящее время переговорщики еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Ирана. «Но мы ведем переговоры о формулировках», - заявили чиновники.
Ранее Госдеп США допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
