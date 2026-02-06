Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» впечатлила публику новизной, качественной работой и кассовыми сборами, поэтому она главный претендент на победу в кинопремии «Ника», рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.

Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. На соискание премии в номинации «Лучший игровой фильм» претендуют 85 картин, на лучший сериал – 30 претендентов. Больше всего номинаций у фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (16). Далее следуют «Плагиатор» и «Авиатор» (по 14), «Батя 2. Дед», «Красный шёлк», «Горыныч», и «Злой город» (по 13), «Август» (12), «Волчок», «Лермонтов», «Финист. Первый богатырь» и «В списках не значился» (по 11). Ромодановская предрекла победу «Пророку».