Кинокритик назвала фаворита среди номинантов на премию «Ника»
Картина «Пророк. История Александра Пушкина» является главным претендентом на победу в российской национальной премии, заявила НСН Нина Ромодановская.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» впечатлила публику новизной, качественной работой и кассовыми сборами, поэтому она главный претендент на победу в кинопремии «Ника», рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.
Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. На соискание премии в номинации «Лучший игровой фильм» претендуют 85 картин, на лучший сериал – 30 претендентов. Больше всего номинаций у фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (16). Далее следуют «Плагиатор» и «Авиатор» (по 14), «Батя 2. Дед», «Красный шёлк», «Горыныч», и «Злой город» (по 13), «Август» (12), «Волчок», «Лермонтов», «Финист. Первый богатырь» и «В списках не значился» (по 11). Ромодановская предрекла победу «Пророку».
«Фильм “Пророк” впечатлил всех своей новизной, нестандартным взглядом на жанр байопика. Он сделан на высоком художественном уровне. Это касается выдающейся операторской работы, работы художника-постановщика. А также, с точки зрения продюсерской работы, он получил высокую оценку зрителей и стал кассовым хитом года. Однако конкуренция будет серьезной: номинаций много, а призов может быть мало. У некоторых картин бывает по 13-14 выдвижений, но только одна победа. С другой стороны, сам факт того, что фильм оказался в номинации — это уже почетно», — указала она.
Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина объяснила НСН, почему фильм «Ветер» Сергея Члиянца обошел картину «Пророк» на премии «Белый слон».
