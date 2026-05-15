Недоступность обновленной версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES) не остановит российских игроков — они смогут либо регистрироваться на зарубежных аккаунтах, либо через посредников решать проблемы с оплатой. Об этом НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Обновлённая версия знаменитого футбольного симулятора PES — eFootball от японской компании Konami – больше недоступна в России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Теперь в России невозможно купить монеты, а в дальнейшем станет недоступно скачивание игры с российских аккаунтов App Store, Google Play, PlayStation Store и Microsoft Store. Ограничения распространяются и на Белоруссию. В России около 1,5 млн активных игроков в месяц (около 8% мировой активной аудитории). Пименов заявил, что уже действующие игроки найдут способы обхода ограничений.

«Мы не первый день наблюдаем, как какие-то компании ограничивают свою деятельность на российском рынке. Со стороны игроков всегда находятся способы обхода — это могут быть зарубежные аккаунты, если это связано со сложностями оплаты, существует много разных посредников, которые позволяют либо купить уже существующие ключи, либо внести оплату на платформу, которая не принимает российские платежные системы и средства. Поэтому для текущих игроков вряд ли что-то сильно поменяется. Мы в этой реальности живем уже не первый год», — сказал Пименов.