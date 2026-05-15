В России заявили, что игроки в симулятор PES смогут обойти введенные ограничения
Сегодня большинство киберспортивных дисциплин испытывают сложности с участием российских команд на международных турнирах и с поддержкой игр в России, сказал НСН Михаил Пименов.
Недоступность обновленной версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES) не остановит российских игроков — они смогут либо регистрироваться на зарубежных аккаунтах, либо через посредников решать проблемы с оплатой. Об этом НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Обновлённая версия знаменитого футбольного симулятора PES — eFootball от японской компании Konami – больше недоступна в России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Теперь в России невозможно купить монеты, а в дальнейшем станет недоступно скачивание игры с российских аккаунтов App Store, Google Play, PlayStation Store и Microsoft Store. Ограничения распространяются и на Белоруссию. В России около 1,5 млн активных игроков в месяц (около 8% мировой активной аудитории). Пименов заявил, что уже действующие игроки найдут способы обхода ограничений.
«Мы не первый день наблюдаем, как какие-то компании ограничивают свою деятельность на российском рынке. Со стороны игроков всегда находятся способы обхода — это могут быть зарубежные аккаунты, если это связано со сложностями оплаты, существует много разных посредников, которые позволяют либо купить уже существующие ключи, либо внести оплату на платформу, которая не принимает российские платежные системы и средства. Поэтому для текущих игроков вряд ли что-то сильно поменяется. Мы в этой реальности живем уже не первый год», — сказал Пименов.
Собеседник НСН добавил, что подобные ограничения вводятся лавинообразно.
«В основном это лавинообразные ограничения. Мы не можем точно знать, кто из западных компаний со своими продуктами может отвалиться завтра. В каких-то случаях это связано с окончанием работы лицензии, как это было не так давно с Disney. Далее компания просто не продлевает контрактную основу и не работает официально на рынке. Меры могут быть продиктованы как внешними обстоятельствами, так и внутренними решениями, но на практике чаще всего компании, являясь представителями бизнеса, заинтересованы в как можно большей аудитории и как можно большем охвате по рынку. Как правило, ограничения могут быть связаны либо с механической составляющей, либо с внешним давлением со стороны партнеров или еще кого-либо. В большинстве своем такие компании соблюдали те действующие соглашения, которые уже работали, а по новым соглашениям уже может быть все сложнее», — подчеркнул он.
В заключение Пименов отметил, что ограничения затронули большую часть киберспортивных дисциплин.
«Большинство киберспортивных дисциплин столкнулись с разными сложностями, связанными как с участием команд из России на мировых турнирах, так и с поддержкой конкретных игр у нас. Если мы возьмем конкретно наш случай, Mobile Legends позволяет участвовать игрокам из России. Наша команда сейчас активно готовится к участию в мировом чемпионате, если мы на него проходим на отборочных соревнованиях», — подытожил он.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил, что компания Sony не будет стрелять себе в ногу, вводя требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий.
