Ранее стало известно, что оргкомитет Фестиваля российской культуры в Японии обсуждает включение в программу фестиваля на 2027 год выступлений ряда именитых коллективов, в том числе балета Большого и Мариинского театров. По мнению Филина, это хорошая новость, в первую очередь, для самих японцев.

«Балет у них — один из самых любимых видов культуры, которые приезжают из России. Я могу только порадоваться искренне за тех людей, которые смогут купить билеты и попасть на выступление Мариинского и Большого театров. Завидую им всем сердцем, потому что в Москве уже попасть невозможно. Может быть, стоит поехать в Японию, чтобы попасть на балет Большого театра? Когда русский балет приезжает в японские театры, всегда имеет невероятный успех. В сегодняшней ситуации, когда это становится достаточно редким событием, будет огромный ажиотаж, большой спрос. И я уверен, что это будет оглушительный успех», — отметил собеседник НСН.

Балетмейстер добавил, что репертуар, скорее всего, будет составляться с учетом запросов местной публики.

«Японская публика любит классические спектакли — большие, полнометражные, роскошные классические спектакли на музыку выдающихся русских композиторов. И даже если не на музыку русских композиторов, то спектакли все равно должны быть из бриллиантовой классикой мирового балета. Поэтому следует ожидать такие постановки, как "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", которые стопроцентно будет просить японская публика», — поделился мнением Филин.

Он подчеркнул, что собственное балетное искусство развивается уверенно, но точечно:

«К японским труппам нет такого внимания, как, когда приезжают балет Мариинского и Большого театра. У них нет такой богатейшей балетной истории, и нет такой аудитории, которая бы постоянно ходила на балет в Японии. В основном это частные школы. Но мы всю жизнь дружили с господином Тадацугу Сасаки, основателем японской труппы Токио балет. И это одна из компаний, которая всегда развивается и всегда идет вперед. Но балет набирает популярность, он всегда востребован. Благодаря японским звездам, артистам, которые выходят на мировую арену и занимают лидирующие позиции на фестивалях, конкурсах, международных — они привлекают к себе большое внимание и собирают хорошую аудиторию».

