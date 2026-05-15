Россиян призвали не употреблять покрывшиеся плесенью продукты
Постоянное употребление в пищу заплесневелых продуктов может привести к серьёзным проблем со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.
Она пояснила,что в плесени содержатся микотоксины. Это ядовитые вещества, которые грибы выделяют в процессе жизнедеятельности.
«Они подавляют иммунитет, бьют по почкам, нервной системе и плоду во время беременности... провоцируют аллергические реакции и приступы бронхиальной астмы», - указал эксперт.
По словам Чистик, даже небольшие дозы микотоксинов повышают риск рака печени.
Врач добавила, что срезание пораженных плесенью кусков не поможет защититься от отравления, поэтому заплесневелые продукты необходимо сразу выбрасывать.
Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают «ускоренное биологическое старение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
