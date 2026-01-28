Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2025 год. Лидером по числу номинаций стала картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова, претендующая на 10 наград. Однако победу в номинации «Лучший фильм» одержала картина «Ветер» Сергея Члиянца. Как напомнила Альперина, проект, впервые представленный на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, должен был выйти в российский прокат в ноябре 2025 года. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года. Потому, по словам собеседницы НСН, картине важна поддержка кинокритиков.

«Этот фильм был в числе моих предпочтений. Лидером по числу номинаций на премии был фильм "Пророк". Наверное, все шло к его победе, но "Пророк" не нуждается в поддержке. Думаю, общее решение присудить приз "Ветру" связано с тем, что фильм нужно поддержать в прокате. Картина также победила в номинации "Лучший сценарий", над ним работали Луцак и Саморядов. Это тоже поддержка нашему культурному наследию. Важно и то, что фильм "Лермонтов" Бакурадзе одержал в номинации "Лучшая режиссерская работа". То, что Бакур Бакурадзе получил эту награду, подчеркивает, что не все сводится к одному "Ветру", другие фильмы тоже замечены. В итоговое голосование вошло несколько моих решений, что приятно. Также я впервые участвовала в "Белом слоне" не только как критик-эксперт, но и как ассоциированный продюсер короткого метра. Для меня и режиссера Вадима Плохотникова большая честь, что фильм "Глубокий сосуд" со Стояновым и Дужниковым попал в номинацию, хотя мы и не стали лауреатами, победил фильм "Складки"», - заявила она.