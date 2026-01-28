Время новой волны: Как «Пророк» уступил «Ветру» на премии «Белый слон»
Сусанна Альперина объяснила НСН, почему фильм «Ветер» Сергея Члиянца назвали лучшим игровым полнометражным фильмом на премии «Белый слон».
Фильму «Ветер» Сергея Члиянца только предстоит выйти в прокате, вероятно, поэтому критики предпочли поддержать эту картину, а не фильм «Пророк. История Александра Пушкина», сборы которого в 2025 году превысили миллиард рублей. Об этом в беседе с НСН рассказала кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, вошедшая в экспертную группу премии по полнометражному игровому кино.
Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2025 год. Лидером по числу номинаций стала картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова, претендующая на 10 наград. Однако победу в номинации «Лучший фильм» одержала картина «Ветер» Сергея Члиянца. Как напомнила Альперина, проект, впервые представленный на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, должен был выйти в российский прокат в ноябре 2025 года. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года. Потому, по словам собеседницы НСН, картине важна поддержка кинокритиков.
«Этот фильм был в числе моих предпочтений. Лидером по числу номинаций на премии был фильм "Пророк". Наверное, все шло к его победе, но "Пророк" не нуждается в поддержке. Думаю, общее решение присудить приз "Ветру" связано с тем, что фильм нужно поддержать в прокате. Картина также победила в номинации "Лучший сценарий", над ним работали Луцак и Саморядов. Это тоже поддержка нашему культурному наследию. Важно и то, что фильм "Лермонтов" Бакурадзе одержал в номинации "Лучшая режиссерская работа". То, что Бакур Бакурадзе получил эту награду, подчеркивает, что не все сводится к одному "Ветру", другие фильмы тоже замечены. В итоговое голосование вошло несколько моих решений, что приятно. Также я впервые участвовала в "Белом слоне" не только как критик-эксперт, но и как ассоциированный продюсер короткого метра. Для меня и режиссера Вадима Плохотникова большая честь, что фильм "Глубокий сосуд" со Стояновым и Дужниковым попал в номинацию, хотя мы и не стали лауреатами, победил фильм "Складки"», - заявила она.
Некоторые фильмы, ставший лауреатами премии, в ближайшее время выйдут в российский прокат. С 29 января можно будет увидеть в кинотеатрах картину «День рождения Сидни Люмета» (приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана), а с 5 февраля в прокат выходит картина «Здесь был Юра» (приз за лучшую музыку). Собеседница НСН подчеркнула, что эти работы можно отнести к новой волне российского кино.
«"День рождения Сидни Люмета", который победил на фестивале "Окно в Европу", "Здесь был Юра", который победил на "Маяке", и некоторые другие картины символизируют новую волну в российском кино. Это появление нового поколения, которое хочет сказать о себе. В прокат выходит еще несколько картин, которые встраиваются в это направление: "Картины дружеских связей" Сони Райзман, которая на "Белом слоне" победила в номинации "Лучший дебют", а также картина "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко. Это действительно новое кино. Возможно, оно не столь распиаренное, за ним не стоят большие бюджеты, но оно новое по настроение. Высказывается поколение 30-летних, и это довольно громкие высказывания. Они поддерживаются поколением старше. К примеру, Константин Хабенский поддержал фильм «Здесь был Юра», прекрасно сыграв главную роль. Я бы обязательно обратила внимание зрителей на эти, в основном дебютные картины. Возможно, в чем-то они простоваты, но за ними стоит важный посыл. Это новые ростки в российском кино», - отметила Альперина.
При этом она также заметила, что в номинации «Лучший сериал» скорее отдала бы предпочтение другому проекту, а не «Аутсорсу», который в итоге получил награду. В номинации также были представлены такие сериалы, как «Бар «Один звонок» «Дыши», «Пингвины моей мамы», «Подслушано в Рыбинске» и «Путешествие на Солнце и обратно».
«Я не считаю "Аутсорс" лучшим сериалом года. Однако в голосовании мы все даем свои мнения, на основе которых оргкомитет выбирает проекты, за которые проголосовало больше всего людей. Думаю, "Аутсорс" берет сильной актерской командой и необычной темой, что была смертная казнь, и на ней пытались заработать. Это привлекает внимание к сериалу. Но, на мой взгляд, у "Аутсорса" есть провалы в сценарии. Бесспорно, это яркий, заметный проект, но для меня он не в первой тройке. Это мое личное мнение, коллеги посчитали иначе. В шорт-листе были и другие хорошие проекты, 2025 год был богат на хорошие сериалы», - сказала она.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» одержал победу в номинации «Лучшая работа художника». Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, также вошедшая в экспертную группу премии по полнометражному игровому кино, заявила «Радиоточке НСН», что у этой картины множество достоинств. По ее словам, фильм оригинален по форме, также можно отметить выдающуюся операторскую работу.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru