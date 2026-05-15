Онколог Сулиманов развеял три популярных мифа о раке кожи

По его словам, боль проявляется лишь при распространении опухоли в более глубокие ткани на второй или третьей стадии онкозаболевания, тогда как на на ранних стадиях ни базалиома, ни плоскоклеточный рак, ни меланома практически не беспокоят человека.

Также врач отверг утверждение, что травмы родинки непременно приведут к меланоме. Он указал, что убедительных доказательств на этот счёт нет.

«Здесь работает другая схема. Если меланому обнаруживают на месте травмированной родинки, это значит, что опухолевый процесс уже существовал ранее», — пояснил Сулиманов.

Кроме того, эксперт указал, что большое количество родинок не говорит о том, что у человека будет раком кожи, при этом такие пациенты действительно относятся к группе повышенного риска.

Ранее заслуженный врач РФ, онколог Андрей Коржиков заявил, что персонализированные вакцины от рака, ставшие доступными по полису ОМС, применяются строго по показаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

