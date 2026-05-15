Фицо объяснил, каким должен быть посредник между Евросоюзом и России

Нельзя взять кого угодно и отправить «вести переговоры о мире между Россией и Украиной». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мерц: Фицо ждет разговор после визита в Москву на День Победы

В ходе пресс-конференции он отметил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу.

«Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу», - указал политик, добавив, что европейским политикам следует вести с Москвой «нормальный диалог».

Ранее Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
ТЕГИ:ПереговорыЕвросоюзРоссияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры