Фицо объяснил, каким должен быть посредник между Евросоюзом и России
Нельзя взять кого угодно и отправить «вести переговоры о мире между Россией и Украиной». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В ходе пресс-конференции он отметил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу.
«Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу», - указал политик, добавив, что европейским политикам следует вести с Москвой «нормальный диалог».
Ранее Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
