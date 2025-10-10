Накануне в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Действия сериала охватывает период с 1905 по 1924 год. Сценарий написан на документальной основе. По сюжету Николай II (Никита Ефремов) назначает главой Особого отдела Михаила Прохорова (Юра Борисов), поручив ему справиться с революционным подпольем. На своем пути он встретит немало действующих лиц эпохи, включая Григория Распутина, Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Всего за 16 серий сериала перед зрителем предстанет более 350 персонажей, 157 из которых – реальные исторические фигуры.

Как рассказал НСН актер Евгений Ткачук, в процессе работы над ролью он читал биографические материалы, смотрел кинохронику и слушал аудиозаписи. Для визуального преображения требовалось довольно много времени, ведь гримеры использовали до 68 накладок.

«От начала и до конца это была сложная работа. Когда я просыпался после 3,5 часов на гримерном кресле, думал: «Что происходит, где я». Выходил из своего вагончика, и не понимал, что не так. Все 700 человек массовки вдруг говорили: "Владимир Ильич". В процессе подготовки к роли я читал книгу Льва Данилкина "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Рекомендую, влюбитесь во Владимира Ильича и будете строить новую революцию», - заявил он.