«Он – ртуть»: Ткачук о роли Ленина в «Хрониках русской революции» Кончаловского
Специальный корреспондент НСН побывал на светской премьере киноромана Андрея Кончаловского и узнал, каким предстанет Владимир Ленин в новом сериале.
Актер Евгений Ткачук, сыгравший Владимира Ленина в новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», рассказал специальному корреспонденту НСН, что в основу образа легла гибкость ума и невозможность сидеть без дела.
Накануне в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Действия сериала охватывает период с 1905 по 1924 год. Сценарий написан на документальной основе. По сюжету Николай II (Никита Ефремов) назначает главой Особого отдела Михаила Прохорова (Юра Борисов), поручив ему справиться с революционным подпольем. На своем пути он встретит немало действующих лиц эпохи, включая Григория Распутина, Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Всего за 16 серий сериала перед зрителем предстанет более 350 персонажей, 157 из которых – реальные исторические фигуры.
Как рассказал НСН актер Евгений Ткачук, в процессе работы над ролью он читал биографические материалы, смотрел кинохронику и слушал аудиозаписи. Для визуального преображения требовалось довольно много времени, ведь гримеры использовали до 68 накладок.
«От начала и до конца это была сложная работа. Когда я просыпался после 3,5 часов на гримерном кресле, думал: «Что происходит, где я». Выходил из своего вагончика, и не понимал, что не так. Все 700 человек массовки вдруг говорили: "Владимир Ильич". В процессе подготовки к роли я читал книгу Льва Данилкина "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Рекомендую, влюбитесь во Владимира Ильича и будете строить новую революцию», - заявил он.
Ранее актер уже отмечал, что сверхзадачей было сделать из плакатного героя человека и добиться живой речи не с трибуны. В кинотеатре «Октябрь» он уточнил, что в образе было несколько физических акцентов.
«Человек в своей жизни совершает хорошие и плохие поступки. Соединение и трактовка того или иного поступка и собирает тот образ, который мы с режиссером, с гримерами пытались собрать для зрителя. Наверное, гибкость ума и невозможность сидеть без дела - самое главное в образе моего героя, если мы говорим про физические акценты. Ртуть – основной образ, который мы искали с Андреем Сергеевичем. Владимир Ильич – ртуть. Все время растекается во все стороны, затем собирается обратно в одну каплю. При стрессе опять разбивается на тысячи элементов, снова собирается и двигается дальше», - объяснил артист.
Ткачук также добавил, что был счастлив вновь поработать с Юрой Борисовым. Стоит отметить, что сам исполнитель главной роли в этот вечер не присутствовал на ковровой дорожке.
«С ним работалось потрясающе. У нас был совместный опыт «Мир! Дружба! Жвачка!», там мы тоже взаимодействовали. В «Хрониках русской революции» у нас была всего одна проходная сцена. В ней он обернулся, посмотрел, сказал: «Это Ленин». И все, так и поработали. В основном у нас были разные смены. Но я Юру очень люблю, всегда его жду у себя в театре. Он все время обещает приехать, надеюсь, когда-нибудь доедет», - заметил он.
C 10 октября в онлайн-кинотеатрах Start, «Кинопоиск», «Иви», Окко, Premier и Wink доступно четыре из 16 эпизодов сериала «Хроники русской революции». В дальнейшем каждую неделю также будет выходить по четыре серии. За производство проекта отвечал телеканал «Россия-1» и студия «Черно-белое кино» при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что кастинг в проект продолжался 2,5 года, а съемки заняли почти год. Сам Кончаловский же заявлял, что сериал неслучайно называется «Хроники русской революции». Кинороман представит описание каждодневных событий, которые вне контекста могут не играть большой роли. Однако, в совокупности они начинают приобретать важное, иногда роковое значение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Неэффективность» удаленки подняла спрос на офисную недвижимость в Москве
- Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
- Юлия Барановская: Телеведущие будут делить эфир с ИИ-коллегами
- Голод не тетка: Белковый «выключатель» аппетита сравнили с диетой
- Вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа
- Мужчина с ножом ворвался в больницу в подмосковной Лобне
- Идею об ограничении числа животных в квартире назвали истерией
- ВС России в ответ на атаки Киева ударили по энергоинфраструктуре на Украине
- «Он – ртуть»: Ткачук о роли Ленина в «Хрониках русской революции» Кончаловского
- Путин: Россия поддерживает создание формата «СНГ плюс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru