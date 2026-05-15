Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером

Экс-игрок ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом, чьё состояние достигло миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет The Times.

По информации газеты, состояние бывшего футболиста и его супруги Виктории за прошлый год выросло на 500 млн фунтов и в настоящее время оценивается в 1,185 миллиарда фунтов.

Отмечается, что столь серьёзный прирост связан с вложениями Бекхэма в США, в том числе с ФК «Интер Майами», принадлежащим группе инвесторов, возглавляемой спортсменом.

Ранее американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, чьё состояние оценили в $4,15 млрд, возглавил рейтинг богатейших спортсменов в истории по версии спортивного журнала Sportico, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
