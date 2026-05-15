Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером
Экс-игрок ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом, чьё состояние достигло миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет The Times.
По информации газеты, состояние бывшего футболиста и его супруги Виктории за прошлый год выросло на 500 млн фунтов и в настоящее время оценивается в 1,185 миллиарда фунтов.
Отмечается, что столь серьёзный прирост связан с вложениями Бекхэма в США, в том числе с ФК «Интер Майами», принадлежащим группе инвесторов, возглавляемой спортсменом.
Ранее американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, чьё состояние оценили в $4,15 млрд, возглавил рейтинг богатейших спортсменов в истории по версии спортивного журнала Sportico, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Диетолог рассказала, как модной «библейской диетой» не навредить здоровью
- В России заявили, что игроки в симулятор PES смогут обойти введенные ограничения
- Минюст признал иноагентом поэтессу Елену Фанайлову
- Финансовый аналитик назвал «иллюзией» пассивный доход по депозитам
- Россиян призвали не употреблять покрывшиеся плесенью продукты
- Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером
- «Завидую»: Экс-худрук Большого предрек русскому балету в Японии оглушительный успех
- Фицо объяснил, каким должен быть посредник между Евросоюзом и России
- ВЦИОМ: Рейтинг одобрения деятельности Путина снова вырос
- Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили