Взросление после 30: Что известно о фильме «Здесь был Юра» с Хабенским
Режиссер Сергей Малкин рассказал НСН, как знакомство с дядей Юрой в исполнении Константина Хабенского поможет главным героям сделать шаг за пределы зоны комфорта.
Фильм «Здесь был Юра» представит зрителям историю взросления, поскольку появление дяди Юры в жизни героев вынуждает их сделать шаг за пределы зоны комфорта. Об этом специальному корреспонденту НСН на светской премьере рассказал режиссер картины Сергей Малкин.
Кино представит историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов Олега и Сереги, которых сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов. Герои живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Эту роль в картине воплотил Константин Хабенский. Малкин подчеркнул, что история молодых героев доказывает – никогда не поздно начать заниматься творчеством.
«Молодые ребята играют в группе, получают удовольствие. Что-то у них получается, что-то нет. Не вижу никакой проблемы. Это про поиск себя, у каждого свой путь. Когда занимаешься творчеством, кому-то может повести в 20, кому-то в 30, кому-то в 40. Мне кажется, нужно просто стучаться в одну дверь, бить в нее. Начинать можно во сколько угодно. Никогда не поздно заниматься творчеством и боксом. С ходом сюжета герои взрослеют и понимают, что им нужно двигаться дальше. Они чуть-чуть засиделись, давно не делали шаги и топтались на одном месте. С появлением Юры сделали шаг. Люди любят, когда им удобно, комфортно и не надо для этого ничего делать. Просто жить в том, что их окружает. Не уверен, что это инфантилизм, нормальное человеческое стремление к комфорту», - рассказал собеседник НСН.
В 2025 году фильм «Здесь был Юра» был удостоен гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». Хабенский также получил приз за лучшую мужскую роль. Режиссер подчеркнул, что с любопытством и волнением ждет, как картину примет зритель.
«У меня никогда не было проката на широкую аудиторию. Понятно, что на "Маяке" фильм смотрели люди, которые в теме. Интересно, насколько кино будет близко массовому зрителю. Ожидания есть, хочется, чтобы ходили в кино, рассказывали про фильм», - заявил Малкин.
В кинотеатрах фильм «Здесь был Юра» можно будет увидеть с 5 февраля.
Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что сила картины во многом в том, что это дебютная работа молодых людей. При этом Хабенский в своей роли показал высокое мастерство и предстал в нетипичном для себя образе, по сути сыграв большого ребенка.
