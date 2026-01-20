Кино представит историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов Олега и Сереги, которых сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов. Герои живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Эту роль в картине воплотил Константин Хабенский. Малкин подчеркнул, что история молодых героев доказывает – никогда не поздно начать заниматься творчеством.

«Молодые ребята играют в группе, получают удовольствие. Что-то у них получается, что-то нет. Не вижу никакой проблемы. Это про поиск себя, у каждого свой путь. Когда занимаешься творчеством, кому-то может повести в 20, кому-то в 30, кому-то в 40. Мне кажется, нужно просто стучаться в одну дверь, бить в нее. Начинать можно во сколько угодно. Никогда не поздно заниматься творчеством и боксом. С ходом сюжета герои взрослеют и понимают, что им нужно двигаться дальше. Они чуть-чуть засиделись, давно не делали шаги и топтались на одном месте. С появлением Юры сделали шаг. Люди любят, когда им удобно, комфортно и не надо для этого ничего делать. Просто жить в том, что их окружает. Не уверен, что это инфантилизм, нормальное человеческое стремление к комфорту», - рассказал собеседник НСН.