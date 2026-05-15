«Депозиты никогда не были средством обеспечения пассивного дохода, депозиты были средством сохранения денег от инфляции, и это в лучшем случае. В последние годы ставки по ним выше, чем официальная инфляция, но реальная инфляция больше. Если вы весь свой денежный поток забираете себе с любой инвестиции, тело инвестиции будет обесцениваться на уровень инфляции. Пассивный доход в России – это в некотором смысле иллюзия. Пассивный доход – это когда вы ничего не делаете, а зарабатываете больше, чем инфляция. Такого просто не бывает сейчас, иногда это работает на американском фондовом рынке. В России, чтобы обогнать инфляцию, нужно активно управлять своими сбережениями. Есть периоды, когда имеют смысл облигации, иногда акции. Есть золото, но в долгосрочной перспективе оно тоже всего лишь защищает от инфляции, не более того», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что сегодня нет универсального способа сохранить средства, а это главная задача на фоне роста инфляции.

«Существует много способов сохранить сбережения. Рынок акций сейчас в плохом состоянии, но в долгосрочной перспективе это хорошая идея. Можно купить акции и набраться терпения – ждать пять лет. Волшебной палочки не существует. Во всем важен анализ и стратегический подход. Что касается недвижимости, здесь тоже уже нет простых решений. Раньше простым решением было купить студию и начинать сдавать ее, грубо говоря, посуточно. Но эта тема прошла, потому что там все сильно подорожало. Покупать однушку в пригороде для такой цели тоже невыгодно, там амортизация плюс налоги на недвижимость. Богатые люди могут думать о коммерческой недвижимости, для обывателя эта тема так себе. Поэтому сейчас такие времена, когда нужно думать о том, как не потерять, а не как заработать», - подытожил собеседник НСН.

Сберегательная модель поведения у населения создает базис для экономического развития страны, а не замедляет его. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

