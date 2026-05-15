Финансовый аналитик назвал «иллюзией» пассивный доход по депозитам
Если весь денежный поток забирать себе с любой инвестиции, тело инвестиции будет обесцениваться на уровень инфляции, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Ставки по депозитам сегодня практически не отличаются от реальной инфляции, поэтому доход просто «съедается», заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Пассивный доход по депозиту ведет не к богатству, а к обеднению, заявил председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин, передает «Прайм». По словам эксперта, ключевая проблема — инфляция. Если весь процентный доход тратится, а тело вклада не увеличивается, его реальная покупательная способность со временем снижается. Голубовский объяснил, почему так происходит.
«Депозиты никогда не были средством обеспечения пассивного дохода, депозиты были средством сохранения денег от инфляции, и это в лучшем случае. В последние годы ставки по ним выше, чем официальная инфляция, но реальная инфляция больше. Если вы весь свой денежный поток забираете себе с любой инвестиции, тело инвестиции будет обесцениваться на уровень инфляции. Пассивный доход в России – это в некотором смысле иллюзия. Пассивный доход – это когда вы ничего не делаете, а зарабатываете больше, чем инфляция. Такого просто не бывает сейчас, иногда это работает на американском фондовом рынке. В России, чтобы обогнать инфляцию, нужно активно управлять своими сбережениями. Есть периоды, когда имеют смысл облигации, иногда акции. Есть золото, но в долгосрочной перспективе оно тоже всего лишь защищает от инфляции, не более того», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что сегодня нет универсального способа сохранить средства, а это главная задача на фоне роста инфляции.
«Существует много способов сохранить сбережения. Рынок акций сейчас в плохом состоянии, но в долгосрочной перспективе это хорошая идея. Можно купить акции и набраться терпения – ждать пять лет. Волшебной палочки не существует. Во всем важен анализ и стратегический подход. Что касается недвижимости, здесь тоже уже нет простых решений. Раньше простым решением было купить студию и начинать сдавать ее, грубо говоря, посуточно. Но эта тема прошла, потому что там все сильно подорожало. Покупать однушку в пригороде для такой цели тоже невыгодно, там амортизация плюс налоги на недвижимость. Богатые люди могут думать о коммерческой недвижимости, для обывателя эта тема так себе. Поэтому сейчас такие времена, когда нужно думать о том, как не потерять, а не как заработать», - подытожил собеседник НСН.
Сберегательная модель поведения у населения создает базис для экономического развития страны, а не замедляет его. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
