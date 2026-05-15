Минюст признал иноагентом поэтессу Елену Фанайлову
Поэтесса Елена Фанайлова была признана в России иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции сообщает RT.
В ведомстве указали, что Фанайлова принимала участие в создании материалов иноагентов и нежелательных и организаций, распространяла фейки о российских властях и ВС РФ, выступала против СВО.
Также иноагентами были признаны журналист Георгий Биргер, социолог Сергей Ерофеев, украинский блогер Денис Казанский, ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы», Информационно-аналитический центр «Башня» и сообщество «Reforum Space Vilnius».
Ранее Минюст обновил список иноагентов, добавив в него философа Михаила Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
