Минюст признал иноагентом поэтессу Елену Фанайлову

В ведомстве указали, что Фанайлова принимала участие в создании материалов иноагентов и нежелательных и организаций, распространяла фейки о российских властях и ВС РФ, выступала против СВО.

Также иноагентами были признаны журналист Георгий Биргер, социолог Сергей Ерофеев, украинский блогер Денис Казанский, ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы», Информационно-аналитический центр «Башня» и сообщество «Reforum Space Vilnius».

Ранее Минюст обновил список иноагентов, добавив в него философа Михаила Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

