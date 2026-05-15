Заявления о снижении объема бронирований туров за рубежом не соответствует действительности, напротив, спрос вырос на 6-7%, во многом из-за слишком резкого укрепления рубля. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Объем бронирований туров на лето сократился за год на 12%, сообщило издание «Коммерсантъ». Это связано с ограничениями на их продажу в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и общим стремлением туристов сэкономить. Мкртчян опроверг эти данные, заявив, что выездной туризм демонстрирует стабильный прирост по всем направлениям.