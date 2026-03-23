«Зачем я делал этот фильм? Я просто хотел вернуться в кино», — заявил Члиянц, получая награду.

Премьера роуд-муви состоялась в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Тогда фильм получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Затем последовало несколько закрытых показов, а выход в широкий прокат планировался на 6 ноября. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года. По словам Члиянца, авторы картины не торопятся с датой выхода, однако он заверил: никаких проблем с Минкультуры РФ у фильма нет.

«Думаю, картина сначала выйдет за рубежом. Никаких противопоказаний для выхода в РФ у нас нет. У нас все в порядке, есть прокатное удостоверение, есть разные благословения. С датой выхода мы пока не торопимся», — сказал Члиянц спецкору НСН.

В беседе с журналистами он также назвал фильм пророческим.



«Мы эту картину начинали делать сто лет назад. Сейчас жизнь фильма только начинается. Надеюсь, она будет долгой. Наш фильм вызывает очень интересные дискуссии. Картина слегка пророческая, про ближайшее будущее, что с нами будет», — отметил режиссер.