«Все только начинается»: Фильм «Ветер» выиграл четыре премии «Ника»
Режиссер картины-лауреата премии «Ника» Сергей Члиянц сказал спецкору НСН, что «Ветер» сначала выйдет в прокат за границей, а только потом доберется до России.
Фильм режиссера Сергея Члиянца «Ветер» стал четырехкратным лауреатом премии «Ника». Картина получила награды как лучший игровой фильм, за лучшую сценарную работу, лучшую операторскую работу, а также лучшую работу звукорежиссера, передает корреспондент НСН с церемонии вручения национальной кинематографической премии.
«Зачем я делал этот фильм? Я просто хотел вернуться в кино», — заявил Члиянц, получая награду.
Премьера роуд-муви состоялась в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Тогда фильм получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Затем последовало несколько закрытых показов, а выход в широкий прокат планировался на 6 ноября. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года. По словам Члиянца, авторы картины не торопятся с датой выхода, однако он заверил: никаких проблем с Минкультуры РФ у фильма нет.
«Думаю, картина сначала выйдет за рубежом. Никаких противопоказаний для выхода в РФ у нас нет. У нас все в порядке, есть прокатное удостоверение, есть разные благословения. С датой выхода мы пока не торопимся», — сказал Члиянц спецкору НСН.
В беседе с журналистами он также назвал фильм пророческим.
«Мы эту картину начинали делать сто лет назад. Сейчас жизнь фильма только начинается. Надеюсь, она будет долгой. Наш фильм вызывает очень интересные дискуссии. Картина слегка пророческая, про ближайшее будущее, что с нами будет», — отметил режиссер.
Как раннее говорил о фильме «Ветер» кинокритик Александр Шпагин, картина — это размышление о русской ментальности и неукротимом русском духе.
«Я от Члиянца никак этого не ожидал, мне он давно казался продюсером, который успел забронзоветь. А он вдруг взял, и снял как режиссер, наверное, лучшую картину в прошлом году», — отметил кинокритик в эфире НСН.
Фильм «Ветер» Сергея Члиянца — притча‑роуд‑муви в постапокалиптическом сеттинге. Рыбак Иван Морозов (Даниил Феофанов) оставляет молодую жену Катю и отправляется в путь за едой, деньгами и платьем для нее. В дороге его сопровождает случайный попутчик Сергей Волков (Олег Васильков). Действие происходит после разрушительной войны: герои путешествуют через опустошённые степи, холмы и обмелевшее море, сталкиваются с моральными дилеммами и обсуждают вопросы совести, веры, добра и зла — балансируя между язычеством и христианством.
Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты премии выявляются посредством тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, а в качестве награды им вручается статуэтка, изображающая крылатую древнегреческую богиню Нику.
