Эксперт подчеркнула, что с некоторыми заболеваниями подобный тип питания может быть не только неполезен, но и противопоказан.

«У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с гастритами, дуоденитами сырая или необработанная пища может спровоцировать обострение. Есть люди со скрытой пищевой непереносимостью, например, на лактозу, на глютен. В этой диете очень много зерновых, которые как раз содержат глютен. Есть прямые аллергические реакции: непереносимость меда, масел, орехов. Они могут доводить до анафилактического шока, то есть быть смертельными», — перечислила Мухина.

Она призвала россиян ориентироваться на местные, привычные продукты, к которым организм лучше приспособлен.

«Это больше дань моды, а садиться на модные диеты не очень правильно, потому что организм к ним не приспособлен. Мы должны питаться продуктами нашего региона. У нас есть свои ферментированные продукты, например, квашеная капуста, соленая селедка и так далее. А у них совершенно другие способы засушки, вяления, ферментирования. Для средней полосы своя кухня, для народов Кавказа — своя, у калмыков свой уклон, и по составу продуктов, и по ферментной системе», — резюмировала диетолог.

