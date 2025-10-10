Фестиваль «Маяк» завершился в Геленджике 9 октября. Картина «Здесь был Юра» 29-летнего режиссера Сергея Малкина рассказывает о трех молодых музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале один из героев узнает, что придется присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями. Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский. По итогу фестиваля артист удостоен награды за лучшую мужскую роль. Альперина заметила, что такой выбор порадовал критиков.

«Мне фильм "Здесь был Юра" очень понравился. Он был фаворитом фестиваля, ему все прочили победу. Но это было не очевидно, потому что у фестиваля есть регламент. Согласно нему фильм, который получает Гран-при, других призов получать не может. Но оказалось, что жюри приняли решение регламент нарушить, чему, честно говоря, все были очень рады. И картина достойная, и Хабенский очень хорошо сыграл. Хотелось бы подчеркнуть, что в его статусе и положении он сегодня мог бы играть только большие роли, как в "Авиаторе" Егора Кончаловского, который скоро выйдет в прокат. Хабенский записал обращений к фестивалю, отметив, что в фильме "Здесь был Юра" сыграл большого ребенка, и так и есть. Это высокое мастерство, когда актер доказал, что не боится посмеяться над собой, предстать в другом образе», - заявила она.