«Примесь старины»: Бериашвили поспорила с Беляевым о «мертвом» джазе
Джазовая певица Этери Бериашвили заявила НСН, что именно джазовое мышление дает возможность сделать смелые эксперименты на стыке разных жанров.
Современный джаз по-прежнему создан для особенных ценителей – образованных и интеллигентных, для них это музыка «с примесью старины», заявила НСН джазовая певица Этери Бериашвили.
Международный день джаза отмечается 30 апреля. Музыкант и главный редактор журнала «Правила жизни» Антон Беляев заявил ТАСС, что джаз — «это музыка, в общем-то, мертвая, уже сложно назвать его развивающимся жанром». По его словам, есть огромное количество прекрасных джазовых музыкантов, которые делают интересные вещи, но концептуально радикальных изменений пока не намечается. Бериашвили отметила, что революционных изменений сейчас нет ни в одном жанре.
«Революционных изменений нет ни в одном жанре уже сейчас, потому что вся основная музыка написана в 70-80-х. Мелодии, гармонии, ходы ритмические… Да, бывают какие-то экспериментальные треки, которые выдают неожиданный звук, неожиданное сочетание инструментов. Но сейчас это больше не песни, а именно треки. И чаще музыка создается, исходя из потребностей публики. Все новые треки сделаны «под копирку», особых революционных экспериментов никто не делает, чтобы быть коммерчески успешным. Джаз – наверное, не исключение. Хотя есть любители этого стиля, которые готовы слушать традиционный джаз. Эти люди специально покупают виниловые проигрыватели, чтобы слушать музыку с примесью старины в хорошем смысле этого слова», - объяснила она.
Певица отметила, что джаз – это особенная музыка, которая позволяет творцам делать эксперименты на стыке разных жанров.
«А для многих музыкантов джаз – это форма существования музыкальных творений. Если я хочу сделать концерт в свободном стиле, я формой существования выбираю джаз и эстраду. Именно джазовое мышление дает возможность сделать смелые эксперименты на стыке разных жанров. Можно сказать, что для многих джаз ассоциируется с прошлым веком, потому что для многих он и открылся в прошлом веке. И истинные ценители джаза – это все-таки люди в возрасте. Джаз – это как опера, может случиться любовь с первого прослушивания или не случиться вовсе. При этом в Москве и регионах проводится много джазовых фестивалей. Я вижу, как люди реагируют, как люди понимают джаз, как они четко для себя его анализируют», - рассказала она.
Бериашвили добавила, что у джаза просто особенные ценители, а жанр продолжает развиваться.
«Я думаю, что джаз смело шагает в XXI век, просто у джаза особенные ценители – образованные, интеллигентные, наслушанные. Джаз трансформируется, добавляется современная ритмическая организация. Сегодня сочетание винтажного звучания и современных ритмов – это отправная точка развития этого жанра», - подытожила собеседница НСН.
В России джаз быстро набирает обороты, сегодня русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью, заявил ранее народный артист РФ Игорь Бутман, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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