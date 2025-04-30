«Революционных изменений нет ни в одном жанре уже сейчас, потому что вся основная музыка написана в 70-80-х. Мелодии, гармонии, ходы ритмические… Да, бывают какие-то экспериментальные треки, которые выдают неожиданный звук, неожиданное сочетание инструментов. Но сейчас это больше не песни, а именно треки. И чаще музыка создается, исходя из потребностей публики. Все новые треки сделаны «под копирку», особых революционных экспериментов никто не делает, чтобы быть коммерчески успешным. Джаз – наверное, не исключение. Хотя есть любители этого стиля, которые готовы слушать традиционный джаз. Эти люди специально покупают виниловые проигрыватели, чтобы слушать музыку с примесью старины в хорошем смысле этого слова», - объяснила она.

Певица отметила, что джаз – это особенная музыка, которая позволяет творцам делать эксперименты на стыке разных жанров.

«А для многих музыкантов джаз – это форма существования музыкальных творений. Если я хочу сделать концерт в свободном стиле, я формой существования выбираю джаз и эстраду. Именно джазовое мышление дает возможность сделать смелые эксперименты на стыке разных жанров. Можно сказать, что для многих джаз ассоциируется с прошлым веком, потому что для многих он и открылся в прошлом веке. И истинные ценители джаза – это все-таки люди в возрасте. Джаз – это как опера, может случиться любовь с первого прослушивания или не случиться вовсе. При этом в Москве и регионах проводится много джазовых фестивалей. Я вижу, как люди реагируют, как люди понимают джаз, как они четко для себя его анализируют», - рассказала она.

Бериашвили добавила, что у джаза просто особенные ценители, а жанр продолжает развиваться.

«Я думаю, что джаз смело шагает в XXI век, просто у джаза особенные ценители – образованные, интеллигентные, наслушанные. Джаз трансформируется, добавляется современная ритмическая организация. Сегодня сочетание винтажного звучания и современных ритмов – это отправная точка развития этого жанра», - подытожила собеседница НСН.

В России джаз быстро набирает обороты, сегодня русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью, заявил ранее народный артист РФ Игорь Бутман, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

