Шаман предложил создать независимую музыкальную премию международного уровня

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) предложил учредить в стране собственную музыкальную премию, не связанную с западными аналогами. Об этом он заявил ТАСС в ходе встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Плеханова.

Артист отметил, что ключевой задачей при разработке такого проекта должно стать стремление к созданию качественного и самобытного продукта, без попыток повторения или подражания зарубежным образцам. Он подчеркнул, что в России достаточно талантливых исполнителей, чтобы реализовать масштабную инициативу на высоком уровне.