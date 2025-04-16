Шаман предложил создать независимую музыкальную премию международного уровня
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) предложил учредить в стране собственную музыкальную премию, не связанную с западными аналогами. Об этом он заявил ТАСС в ходе встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Плеханова.
Артист отметил, что ключевой задачей при разработке такого проекта должно стать стремление к созданию качественного и самобытного продукта, без попыток повторения или подражания зарубежным образцам. Он подчеркнул, что в России достаточно талантливых исполнителей, чтобы реализовать масштабную инициативу на высоком уровне.
По мнению Дронова, работа над подобной премией уже может вестись. Он также выразил готовность принять участие в проекте в качестве члена жюри, если инициатива получит развитие.
Шаман обратил внимание на необходимость отказаться от «коннотаций» и «аналогий», подчеркнув, что отечественная музыкальная сцена способна предложить уникальный контент, не нуждающийся в сравнении с иностранными образцами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru