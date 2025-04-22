Куртукова назвала Шамана одним из фаворитов конкурса «Интервидение»

Певица Татьяна Куртукова заявила, что исполнитель Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, имеет высокие шансы на победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Такое мнение она высказала в беседе с NEWS.ru на Гала-ужине премии МУЗ-ТВ, отметив, что артист пользуется широкой поддержкой слушателей.

Куртукова призналась, что участие в музыкальных конкурсах сопряжено для нее с сильным эмоциональным напряжением, и добавила, что не планирует выступать на подобных площадках в будущем. По ее словам, в детстве подобные мероприятия доставляли ей значительный стресс.

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Участники группы «Корни» также выразили уверенность в вокальных данных Шамана и заявили, что он способен достойно представить Россию. Они добавили, что им было бы интересно услышать его выступление на английском языке.

Имя представителя России на «Интервидении» было объявлено в марте 2025 года. Проведение конкурса запланировано на сентябрь. «Интервидение» было учреждено после того, как Россия была отстранена от участия в «Евровидении», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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