Чтобы было достойнее «Евровидения»: Дробыш о российском «Интервидении»
Нужно организовать конкурс таким образом, чтобы страна могла им гордиться, отметил в эфире НСН продюсер Виктор Дробыш.
«Интервидение» должно быть организовано на самом высоком уровне: необходимо показать, что Россия может сделать конкурс гораздо более достойный, чем «Евровидение», заявил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса, который является аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дата проведения конкурса в документе не установлена. Дробыш отметил, что уровень организации конкурса должен вызывать гордость у России.
«Мне кажется, что там, наверное, все уже решено (кто займется организацией – ред. НСН). Найдется определенное количество людей, которые с удовольствием этим займутся. Дай Бог, чтобы все было хорошо, чтобы мы гордились этим конкурсом. Нужно показать, что если нас не хотят видеть на «Евровидении», то мы можем сделать что-то еще более достойное, чем оно. Необходимо, чтобы получился достойный конкурс, которым можно гордиться», - сказал Дробыш.
О планах создания «Интервидения» в ноябре 2023 года сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Решение было принято после запрета России принимать участие в «Евровидении». В последний раз российские исполнители участвовали в нем в 2021 году.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст тогда отмечал, что конкурс будет свободен от «политических ограничений и влияний». По его словам, «Интервидение» станет «свободной трибуной», с которой смогут выступить исполнители поп-музыки из всех стран.
В сентябре прошлого года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года. Тогда он говорил, что к конкурсу идет активная подготовка, и «уже сейчас» в нем готовы принять участие почти 20 стран, передает «Радиоточка НСН».
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