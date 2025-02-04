Чтобы было достойнее «Евровидения»: Дробыш о российском «Интервидении»

«Мне кажется, что там, наверное, все уже решено (кто займется организацией – ред. НСН). Найдется определенное количество людей, которые с удовольствием этим займутся. Дай Бог, чтобы все было хорошо, чтобы мы гордились этим конкурсом. Нужно показать, что если нас не хотят видеть на «Евровидении», то мы можем сделать что-то еще более достойное, чем оно. Необходимо, чтобы получился достойный конкурс, которым можно гордиться», - сказал Дробыш.

О планах создания «Интервидения» в ноябре 2023 года сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Решение было принято после запрета России принимать участие в «Евровидении». В последний раз российские исполнители участвовали в нем в 2021 году.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст тогда отмечал, что конкурс будет свободен от «политических ограничений и влияний». По его словам, «Интервидение» станет «свободной трибуной», с которой смогут выступить исполнители поп-музыки из всех стран.

В сентябре прошлого года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года. Тогда он говорил, что к конкурсу идет активная подготовка, и «уже сейчас» в нем готовы принять участие почти 20 стран, передает «Радиоточка НСН».

