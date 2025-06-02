9 мая Россия отметила 80-летие Великой Победы. При этом большого изобилия военных хитов зрители не увидели. По сути, единственной большой картиной этого жанра стал фильм «В списках не значился», вышедший на экраны 1 мая и заработавший на сегодняшний день 632 млн рублей.

Картина с Владимиром Машковым обошла по сборам самый кассовый военный фильм прошлого года «Воздух» Алексея Германа (502 млн рублей), но не дотянула до абсолютного чемпиона в этом жанре, «Т-34» Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей).

«Многие, особенно с семьями идут в кинотеатры на что-то развлекательное. Военное кино смотрят, но, скорее всего, это будет советское кино и по телевизору. Либо это должно быть развлекалово - не фильм про войну, а форсаж на танках, типа "Т-34", а "В списках не значился" - это все-таки серьезное кино, и подавался он серьезно», - объяснил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

При этом главным триумфатором мая стал «Кракен», собравший миллиард на 40-й день проката. Фильм режиссера Николая Лебедева («Легенда №17») по сценарию все того же Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34») заработал в мае 578 млн рублей. Это превысило апрельские сборы картины (458 млн рублей), что позволило Александру Петрову вместе с мифологическим чудовищем войти в историю.

Кинокритик Александр Шпагин называл в беседе с НСН фильм «Кракен» миксом мастеров.

«Это замечательный оригинальный микс - наши военные силы и чудище. Алексей Сидоров - безусловно, мастер, обладающий культурой коммерческого кинематографа. На таких, как Николай Лебедев, мы должны молится. Именно с его "Легенды №17" начался наш хороший коммерческий кинематограф. Это первая культовая картина после "Брата-2", которая снова привлекла зрителей в кинотеатры. Петров, Гуськов, Гармаш – наш тренд, наши лучшие ребята. Думаю, это будет успешный проект», - попал в точку Шпагин.

Третье место по сборам в мае занял еще один апрельский фильм-миллиардер «Батя-2. Дед», добавивший в кассу 215 млн рублей. При этом в ТОП-5 попали еще две новинки: комедия «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым (164 млн рублей) и военный фильм «Группа крови» (135 млн рублей).

«Фильм «Группа крови» - нишевый проект. Он преодолел отметку в 100 миллионов рублей, что для картины такого уровня достаточно неплохие цифры. "В списках не значился" - действительно большое кино, по сути единственный мощный релиз, который выходил на дату празднования Дня Победы», - указал НСН на разницу член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

При этом народный артист России Никита Михалков включил в ТОП-3 фильмов, которые обязательно нужно посмотреть школьникам, «Группу крови» о судьбе детей в концлагерях.